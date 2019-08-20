الامارات | الحمادي يدعو المجتمع لطرح رؤى تطويرية لمنهج الدراسات الاجتماعية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا وزير التربية والتعليم أولياء أمور الطلبة والمهتمين بالعملية التعليمية في الدولة، إلى طرح أفكارهم ورؤاهم حول طرق تطوير منهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية. وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر" اليوم: "حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج لتواكب رؤيتها في تمكين طالب المدرسة الإماراتية، ومنها منهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية كونها علم تكاملي اجتماعي وإنساني، يسهم في بناء جيل ينفع وطنه، وقادر على مواجهة مشكلات الحياة، ومتسلح بالعلم والمعرفة ومهارات القرن 21". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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