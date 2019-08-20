الامارات | 7 سنوات سجناً لزائر أخفى 17 كبسولة مخدرات في أحشائه

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات سجناً لزائر أخفى 17 كبسولة مخدرات في أحشائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن سبع سنوات، بحق زائر آسيوي يبلغ من العمر 27 عاماً، بعد إدانته بجلب مواد مخدرة داخل أحشائه، عبارة عن 17 كبسولة في حجم الإصبع محشوة بنحو 181 غراماً من مادة إمفيتامين المخدرة.

واستطاع المتهم العبور من المطار وفي أحشائه المخدرات، لكنه أصيب بحالة إعياء بالغة أفقدته القدرة على المشي أو الجلوس بطريقة اعتيادية، فاشتبه فيه حارس أمن، وأبلغ شرطة دبي التي قبضت عليه، واكتشفت الجريمة التي تكمن في أحشائه.

وقال شاهد من شرطة دبي، إن بلاغاً ورد من حارس أمن بإحدى البنايات في منطقة بر دبي، يفيد بأن رجلاً ينام أسفل البناية، ويبدو في حالة صعبة، لافتاً إلى أنه تم ضبط الرجل وإحضاره إلى مركز شرطة بر دبي، حيث ظهر عليه الخوف والارتباك، وكان لا يستطيع الجلوس أو المشي بطريقة طبيعية.

وأضاف أن المتهم ظل يطلب مياهاً بشكل متكرر، وأقرّ خلال استجوابه بأنه ابتلع كبسولات مخدرة مع «روب» في بلاده، بهدف توصيلها إلى شخص يوجد في دبي، مقابل مبلغ من المال.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم نفى معرفته بمحتوى الكبسولات، لافتاً إلى أن الشخص الذي طلب منه نقلها في أحشائه، وعده بمبلغ 1500 دولار، وأنكر المتهم مجدداً أمام النيابة العامة أنه كان يحمل في أمعائه مادة إمفيتامين المخدرة، لكنه اعترف لاحقاً أمام المحكمة بتهمة جلب وحيازة المخدرات، فقضت بسجنه سبع سنوات وغرامة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى الإبعاد عن البلاد بعد قضائه فترة العقوبة.

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شرطة دبي اكتشفت

الجريمة الكامنة

في أحشاء المتهم..

والنيابة أحالته

إلى «الجنايات».