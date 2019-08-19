بلدية الفجيرة تطلق «رف يا علم»

الفجيرة (وام) أطلقت «بلدية الفجيرة» أمس مبادرة «رف يا علم» التي تستهدف مشاركة المجتمع في تبديل أعلام الدولة التالفة بأعلام جديدة وتستمر أسبوعاً، بهدف تعزيز الهوية الوطنية.

ترمي المبادرة إلى استبدال وتوزيع ألف علم على إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها.

وجاء إطلاق المبادرة من منطلق حرص البلدية على الحفاظ على هذا الرمز الغالي وإشراك المجتمع في المحافظة عليه، من خلال التواصل مع البلدية بشكل مباشر أو الاتصال بالرقم المجاني المخصص لهذا الغرض.

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