تريب باي ويندام دبي يطرح باقات إقامة مميزة قبيل أمسيات الكوميديا "لافتر فاكتوري"

تعود باقات الإقامة"لافتر فاكتوري" في فندق تريب باي ويندام بالتزامن مع إقامة السلسلة الثانية من العروض الكوميدية التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة.

سيحظى الضيوف بعروض قيمة على الإقامة في الغرف بالتزامن مع الأمسيات الكوميدية التي تنطلق بتاريخ 15 أغسطس. ويستضيف الفندق الواقع في منطقة برشا هايتس ليلة حافلة بالأجواء المسلية بتواريخ محددة أيام الخميس خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

يمكن للضيوف الذين يحضرون عروض "لافتر فاكتوري" الاستفادة من باقات الإقامة المميزة للتمتع بإقامة لا تنسى، مع أسعار غرف تبدأ من 199 درهماً إماراتياً فقط، وكل ما على الزوار القيام به عند حجز الغرف ذكر "لافتر فاكتوري" للتمتع بإقامة قصيرة مليئة بالأجواء المبهجة إما في نفس يوم ليلة العرض أو الليلة التي تسبقها.

وتستهل أمسيات هذا الشهر مع الأسترالي رو كامبل والنجم الكوميدي الصاعد سكوت بينيت، إذ يتمتع الأسترالي بشعبية عالمية وهو يتميز بأسلوبه الفريد وروح الدعابة الممزوجة بلمسة من الكوميديا السوداء. أما سكون بينيت، فقد لمع نجمه بشكل سريع على الساحة الكوميدية في المملكة المتحدة ويتمتع بنجاح مبهر بفضل أسلوبه المميز.

يشكل فندق تريب باي ويندام دبي المكان الأمثل خلال الصيف بأجوائه المفعمة بالحياة والعروض القيمة على الغرف المتزامنة مع ليالي الكوميديا الرائعة التي تزينها مجموعة من أشهر الكوميديين العالميين.

باقة الإقامة "لافتر فاكتوري" من تريب باي ويندام

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العرض: تبدأ أسعار الغرف من 199 درهم إماراتي لليلة الواحدة

14 و15 أغسطس

18 و19 سبتمبر

السعر: 199*درهم إماراتي للغرفة الواحدة والليلة الواحدة