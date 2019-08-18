الامارات | لجنة انتخابات عجمان" تؤكد أهمية التحضير الجيد لنجاح عملية التسجيل‎

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات عجمان" تؤكد أهمية التحضير الجيد لنجاح عملية التسجيل‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت لجنة انتخابات المجلس الوطنإمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، في اليوم الأول من عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، إقبالاً جيداً من دون أي معوقات، فيما دعت اللجنة إلى أهمية التحضير الجيد لنجاح عملية التسجيل، وعدم الانتظار لليوم الأخير.

واستقبلت اللجنة الطلبات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً في قاعة الشيخ حميد بمتحف عجمان بكل سلاسة ويسر واستعدت بالجاهزية ذاتها ليوم التسجيل الثاني.

وأوضح رئيس اللجنة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي أن التحضير الجيد للعملية والاهتمام بكل التفاصيل لخدمة للمرشحين، كان له الأثر الأكبر في نجاح اليوم الأول، مؤكداً مواصلة العمل بالمواظبة نفسها حتى اكتمال التسجيل في 22 أغسطس الجاري.

وأشار السويدي إلى أن نسبة المشاركة كانت جيدة، ما يعكس الاهتمام الشعبي بإنجاح هذا الحدث الوطني، وكذلك فعالية حملات التوعية والتثقيف والترويج المكثف للعملية الانتخابية.

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ودعا رئيس اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح إلى التوجه إلى مقر التسجيل في متحف عجمان خلال المدة المحددة للإسهام الفعال في خدمة الوطن، بعد استيفاء الشروط المعتمدة.

يذكر أن الشروط الدستورية تتركز بأن يكون الراغب في الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وأن لا يقل سنه عن 25 عاماً ميلادية (من مواليد الرابع من أكتوبر 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.