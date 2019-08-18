كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم يكلف وضع إعلانك على برج خليفة؟

تبدأ تكلفة وضع إعلان ترويجي أو رسالة ترويجية على واجهة برج خليفة من 250.000 درهم (68.073 دولارًا) لعرض مدته ثلاث دقائق، وفقًا لوكالة التسويق التي تدير شاشات العرض.

وتتراوح الأسعار بين 250،000 درهم لمدة ثلاث دقائق خلال أيام الأسبوع من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 10 مساءً، وترتفع إلى 350.000 درهم في عطلة نهاية الأسبوع.

ومقابل ظهورين لمدة ثلاث دقائق في كل ليلة بين الساعة 8 مساءً و 10 مساءً، يكون السعر 500.000 درهم، ومقابل مليون درهم يمكنك الحصول على خمس مرات ظهور لمدة ثلاث دقائق في كل ليلة بين الساعة 7 مساءً ومنتصف الليل، بحسب “أريبيان بيزنس”.

وتدار العروض من قبل وكالة التسويق ومقرها دبي Mullen Lowe MENA، ويجب تقديم المحتوى قبل أربعة أسابيع من بدء العرض، حتى تتم الموافقة عليه من قبل شركة إعمار العقارية مالكة برج خليفة.

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ووفقًا لحزمة الوسائط الخاصة بالعروض الترويجية للواجهات، يمكن إضافة الموسيقى إلى الشاشة، ولا يمكن مزامنة الفيديو مع نوافير دبي ويجب أن يتم السداد الكامل (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) مقدمًا.

وتم استخدام واجهة أطول برج في العالم من خلال الحملات البارزة لشركات مثل Noon.com و Cartier و Huawei ومؤخراً من والت ديزني للترويج لأفلام The Lion King و Avengers: Endgame.