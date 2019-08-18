كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قلق بين الطلاب في الإمارات من تأثير البريكزت على الدرجات الجامعية البريطانية

يشعر الطلاب المتوجهون إلى المملكة المتحدة للحصول على التعليم العالي بالقلق من أن شهاداتهم البريطانية لن تحمل نفس القيمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال العديد من الطلاب المقيمين في الإمارات، والذين تلقوا نتائج A-level يوم الخميس، إنهم قلقون بشأن فرص العمل بعد الانتهاء من دراستهم بسبب هذه القضية.

ويشعر طلاب آخرون بالقلق من أهليتهم للمشاركة في برامج التبادل في الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا للتكتل في 31 أكتوبر. وقال تشارلي توماس ، 18 عامًا وهو طالب بريطاني: “الذهاب إلى الجامعة أمر جيد ولكن الحصول على وظيفة بعد ذلك أمر يثير القلق”.

وأضاف “أنا قلق لأن العديد من جامعات المملكة المتحدة تحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي. إن لم يكن لديهم هذه الروابط، ستراجع تصنيف الجامعات البريطانية في المستقبل”.

وقال البعض إنهم قلقون بشأن التقارير التي تشير إلى ارتفاع كراهية الأجانب في المملكة المتحدة.

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وستبدأ إيباني ضوان، وهي هندية تبلغ من العمر 18 عامًا دراستها للحصول على درجة علم النفس في جامعة كوليدج بلندن في سبتمبر. وقالت: “الشيء الرئيسي الذي يقلقني هو ارتفاع كره الأجانب وكيف سيتم معاملتي كطالب دولي”.

إنها قلقة أيضًا من قدرتها على المشاركة في برنامج التبادل Erasmus بالاتحاد الأوروبي – وهي مبادرة تسمح للطلاب بالدراسة في الجامعات الأوروبية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقالت “أريد أن أذهب إلى فرنسا وآمل ألا يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقات المملكة المتحدة مع دول الاتحاد الأوروبي الكبرى”.

ويقول مسؤولو التعليم في الإمارات إنه من الصعب تحديد تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث لا يزال الكثير من الأسئلة بلا إجابة.

وقال سايمون أوكونور، مدير كلية جميرا في دبي: “البريكزت له تأثير ولكن لكننا لا نعرف حقيقة ذلك، فليس من الواضح ما الذي يجري”.

وأضاف أن حوالي 65 في المائة من الطلاب في المدرسة يتابعون دراستهم العليا في المملكة المتحدة، لكن العديد منهم، بمن فيهم البريطانيون يختارون أيضًا الجامعات في البر الرئيسي لأوروبا. وقال السيد أوكونور: “هذا لأن الجامعات الأوروبية بدأت تنفتح وتدرس باللغة الإنجليزية وتكلف أيضًا أقل من الجامعات البريطانية”.