إنجاز «خورفكان الغربي» خلال 2020

السيد حسن (الفجيرة)

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البينة التحتية، أن مشروع إنجاز طريق مليحة خورفكان وربطه بشارع الشيخ خليفة بن زايد بالفجيرة، يسير وفق الجدول المخطط له، وأنه من المتوقع إنجاز الطريق وتسليمه خلال العام القادم 2020، مشيراً إلى أن الطريق يمر بسلسلة جبلية وعرة ويحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت، حيث تقوم وزارة تطوير البنية التحتية، وفق استراتيجيتها، بربط جميع الطرق الاتحادية الحيوية بعضها ببعض، لتسهيل التنقل بين إمارات الدولة بشكل مرن وسريع.

ويشكل مشروع شارع خورفكان الجديد ومجموعة الطرق الرئيسة والحيوية التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية في الفجيرة وخورفكان ودبا، والطرق الأخرى التي تنفذها حكومة الشارقة في خورفكان، قاعدة أساسية للبنية التحتية تساهم في ازدهار التنمية والاقتصاد وتقوية الأواصر الاجتماعية بين سكان تلك المناطق.

وأفاد المهندس الحمادي بأن تكلفة الشارع الجديد تبلغ 170 مليون درهم، ويمتد طول الشارع لنحو 5.5 كيلو متر، ويربط شارع الشيخ خليفة بطريق يبسة بالفجيرة بمدينة خورفكان ماراً بضواحيها في المديفي والحراي، ووصولاً إلى البدية ودبا. ويعرف هذا الطريق بشارع خورفكان الغربي أو شارع E99. وأوضح مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الطريق يشتمل على أعمال حفر وردم، وذلك لإنشاء الطريق على جدر استنادية ارتفاعاتها تتراوح ما بين 7 إلى 35 متراً، فضلاً عن إنشاء عدد من القنوات المائية وعبارات الصرف إلى مصبات المياه القائمة في المنطقة، وأعمال حماية القطوعات الصخرية على جانبي الطريق، مع إنشاء وصلتين للطريق، الأولى عند منطقة المديفي والأخرى عند منطقة الحراي بخورفكان، بالإضافة إلى الطريق القائم الآن من دوار النادي بالمديفي وربطه بالمشروع. وذكر المهندس أن الطريق يتقاطع مع طريق وادي شي /‏‏ الشارقة، كما يتضمن المشروع أعمال الحماية لخطوط الخدمات القائمة مع إنشاء أعمال تطويرية جديدة لشبكة الاتصالات، ويستلزم تحويلاً للخطوط القائمة، وكذلك عمل الحماية لخط الغاز الرئيس المغذي لمدينة خورفكان، وإنشاء خطوط ضغط عالٍ وأعمال إنارة للطريق مع اللوحات المرورية والتحذيرية.

وأكد مدير إدارة الطرق أن الطريق الجديد يعتبر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الحيوية، ويتم تصميمه وفق أعلى المعايير الفنية والمواصفات العالمية ليربط المنطقة الشرقية ببقية إمارات الدولة، ومن المتوقع أن ينتهي العمل به ويتم تسليمه خلال النصف الأول من العام 2020.

وتشهد الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية، خورفكان وكلباء ودبا الحصن، العديد من مشاريع الطرق الحيوية التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية، ومن المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة في 2020.