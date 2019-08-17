كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين تُصنف أبوظبي بين أكثر المدن الصديقة للسياح في العالم؟

تم تسمية أبوظبي ومسقط في قائمة أفضل وجهات السفر الصديقة للسياح في العالم.

وضعت القائمة التي جمعتها شركة Big 7 Travel، عاصمتي الإمارات وعمان في المرتبة 13 و 18 على التوالي، بناءً على آراء مستخدمي الموقع البالغ عددهم 1.5 مليون.

وصنفت القائمة، التي تصدرتها فانكوفر في كندا، المدن بناء على عدد من العوامل بما في ذلك مدى سهولة التنقل، ومدى استعداد الغرباء لمساعدتك في العثور على طريقتك والقدرة على تكوين صداقات جديدة.

وفيما يتعلق بأبوظبي، قال الموقع الإلكتروني: “دولة الإمارات هي وجهة متألقة مع مدن عالمية مثل دبي، لكن أبو ظبي تتصدر قائمة المدن الصديقة للسياح. مع وجود مجتمع كبير من المغتربين والتركيز الشديد على السياحة، يتم الاعتناء بالزوار حقًا هنا.”



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وقالت Big 7 Travel إن فانكوفر احتلت مركز الصدارة “بفضل سكانها الودودين بشكل غير عادي” ، مضيفة: “تضم المدينة مجتمعًا رائعًا متعدد الثقافات يتجمع معًا لجعل الزوار يشعرون بالترحيب والأمان في جميع الأوقات. يسارع السكان المحليون لتقديم المساعدة للسياح مما يجعل التواصل الاجتماعي في فانكوفر بسيط “.

أفضل 50 مدينة في العالم بحسب أريبيان بيزنس:

50 روما ، إيطاليا

49 الدار البيضاء ، المغرب

48 برلين ، ألمانيا

47 مدينة نيويورك ، نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية

46 مدينة هوشي منه، فيتنام

45 كييف ، أوكرانيا

44 كولومبو ، سريلانكا

43 هونولولو ، هاواي

42 مدريد ، اسبانيا

41 سيدني ، أستراليا

40 لندن ، إنجلترا

39 جنيف ، سويسرا

38 قوانغتشو، الصين

37 بويرتو فالارتا ، المكسيك

36 موسكو ، روسيا

35 جايبور ، الهند

34t مونتريال ، كندا

33 تشارلستون ، ساوث كارولينا ، الولايات المتحدة الأمريكية

32 مانشستر ، إنجلترا

31 بودابست ، المجر

30 أمستردام ، هولندا

29 لشبونة ، البرتغال

28 طوكيو ، اليابان

27 بوغوتا ، كولومبيا

26 ليلونغوي ، ملاوي

25 ستوكهولم ، السويد

24 سنغافورة ، سنغافورة

23 مدينة مكسيكو ، المكسيك

22 كوبنهاجن ، الدنمارك

21 نيروبي ، كينيا

20 سييم ريب ، كمبوديا

19 هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية

18 مسقط ، عمان

17 كورك ، ايرلندا

16 أديليد ، أستراليا

15 أثينا، اليونان

14 كيب تاون جنوب أفريقيا

13 أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة

12 سانتا دومينغو ، جمهورية الدومينيكان

11 شيانغ ماي ، تايلاند

10 غلاسكو ، اسكتلندا

9 ساو باولو ، البرازيل

8 ناشفيل ، تينيسي ، الولايات المتحدة الأمريكية

7 كرايستشيرش ، نيوزيلندا

6 دبلن ، أيرلندا

5 هامبورغ ، ألمانيا

4 تايبيه ، تايوان

3 بروج ، بلجيكا

2 كوالا لامبور ، ماليزيا

1 فانكوفر ، كندا