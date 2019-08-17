الامارات | «موهبتي» يوفّر بعثات للطلبة الموهوبين لدراسة الفنون

شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبتي» يوفّر بعثات للطلبة الموهوبين لدراسة الفنون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرتا التعليم والمعرفة، والثقافة والسياحة، عن فتح باب التسجيل للدورة الثالثة لبرنامج تنمية الطلبة الموهوبين في الفنون المرئية وفنون الأداء «موهبتي»، ودعتا الطلبة الموهوبين في 17 فئة من الفنون إلى تقديم أعمالهم الفنية لتقييمها من قبل اللجنة المختصة، إذ يوفّر البرنامج الرعاية للطلبة الموهوبين بالإضافة إلى بعثات دراسية للطلبة الراغبين في دراسة الفنون بالمرحلة الجامعية.

ويُعد برنامج موهبتي، مبادرة لتنمية المواهب في الفنون تهدف إلى توفير المنصة والبيئة المحفزة لدعم الطلبة الموهوبين فنياً، واكتشاف تلك المواهب الناشئة وصقل مهاراتهم الفنية وتطويرها وإشراكهم في المشهد الفني بإمارة أبوظبي، وذلك للطلبة من الصف الأول حتى الـ12.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة على صفحة البرنامج، أن «موهبتي» يسعى إلى اكتشاف مواهب الطلبة في مجالات الفنون المرئية وفنون الأداء وتنمية وتطوير القدرات والكفاءات الفنية لديهم ليكونوا قادرين على تمثيل دولة الإمارات محلياً وعالمياً في مجالات الفنون المختلفة، وحدّدت 17 مجالاً فنياً، يتم دعم موهبة الطلبة فيها، منهم ثمانية مجالات في فنون الأداء تشمل اليولة، والعازي، والربابة، والبيانو، والعود، والكمان، والقانون، والتشيلو، وتسعة مجالات في الفنون المرئية تضم الرسم والتلوين، والخط العربي، والنحت، والخزف، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم الغرافيكي، والمسرح، والدراما، بالإضافة إلى الباليه.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، وتأهيل كوادر متخصصة في مجال اكتشاف الطلبة الموهوبين فنياً ورعايتهم، والتثقيف ونشر الوعي الفني في الميدان التربوي والمجتمع المحلي، فيما تتضمن فوائد البرنامج تنمية المواهب الطلابية الفنية من خلال تنفيذ برامج متخصصة والمشاركة في الفعاليات والمعسكرات والرحلات الصيفية، وتعزيز المواهب الطلابية من خلال المشاركة في الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية والعالمية، ودعم المواهب الطلابية من خلال إقامة معارض وفعاليات سنوية لعرض إبداعات ونتاجات الطلبة الموهوبين فنياً، بالإضافة إلى توفير بعثات دراسية للطلبة الراغبين في دراسة الفنون.

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ولفتت الدائرة إلى أن الالتحاق بالبرنامج متاح لجميع الطلبة، حيث يستهدف البرنامج جميع الطلبة الموهوبين فنياً من الصف الأول وحتى الصف 12 في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج عليهم ملء «الاستمارة الإلكترونية لطلب الالتحاق» والمتاحة عبر الموقع، وسيتولى فريق من الخبراء تقييم الطلب والتواصل مع الطلبة المؤهلين.

مواهب واعدة

أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن النتائج النهائية للدورتين السابقتين أظهرت مجموعة من المواهب الواعدة التي تستحق الرعاية لتنمو وتتطوّر، مضيفة أن الإبداعات والمواهب الفنية المميزة التي تمت مشاهدتها لدى العديد من الطلبة المتأهلين في الدورتين السابقتين، هي من أبرز الدوافع المحفزة لنا لتطوير باقة البرامج التعليمية لدينا لتقدم المزيد من الخيارات أمام الموهوبين.

فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة حرصها على دعم وتنمية الطلبة الموهوبين في الفنون المرئية وفنون الأداء، ونفذت استطلاع رأي لأولياء أمور الطلبة الموهوبين لأخذ آرائهم ومقترحاتهم في ما يخص أي تحسينات أو تعديلات مطلوبة على البرنامج، مشيرة إلى أنها تقدم خلال الشهر الجاري برنامجاً صيفياً للطلبة الموهوبين في الفنون المرئية وفنون الأداء الشهر المقبل.