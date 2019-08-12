حاكم عجمان وولي عهده يواصلان تقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى من الشيوخ ووزراء وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة وسموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من الشيوخ واللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة العميد محمد عبدالله علوان، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان.

كما تبادل سموهما كذلك التهاني مع كبار رجالات الدولة ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار الاقتصاديين والتجار وأصحاب المؤسسات والهيئات العاملة في الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة ومديري الجامعات وعمداء الكليات والهيئات التدريسية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، حيث بادلهم سموهما التهاني بعيد الاضحى المبارك، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

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حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وعدد من الشيوخ، وسعادة طارق بن غليطه الغفلي، مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.