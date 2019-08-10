- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين يسافر السياح في الإمارات خلال العيد؟
تستمر وجهات جنوب شرق آسيا في صدارة قائمة الوجهات المفضلة بين سكان الإمارات الذين يسافرون خلال عطلة عيد الأضحى، وفقًا لتقرير جديد صدر يوم الخميس عن منصة حجز للفنادق في دبي.
وتستمر المدن النابضة بالحياة في جنوب شرق آسيا مثل كوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا في احتلال مكانة رائدة في موسم العطلات وفقًا لموققع حجوزات الرحلات الجوية تجوال.
وتتميز سريلانكا بمناظرها الطبيعية المتنوعة ومناطق الجذب الثقافية والشواطئ الجميلة، ونتيجة لذلك أصبحت نقطة ساخنة لقضاء عطلة عيد الأضحى.
واكتسبت سويسرا أيضًا شعبية هذا العام، مع المزيد من حجوزات الرحلات إلى زيوريخ مقارنة بالعام الماضي، حيث يسعى المسافرون في الإمارات إلى الجمع بين الحياة الحضرية والطبيعة النابضة بالحياة.
وتُظهر بيانات الحجز أيضًا نموًا في عدد الأشخاص المتجهين إلى الخارج بحثًا عن الأجواء الباردة والتفضيل لقضاء العطلات في المدينة مع طفرة في حجوزات الفنادق في تورونتو ولندن وباريس وأمستردام وباكو.
ونظرًا لأنه من المتوقع أن تستمر فترة إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاعين العام والخاص لمدة أربعة أيام، فقد زاد متوسط مدة الإقامة في الفنادق بشكل كبير بنسبة 43 في المائة حيث يسعى السكان لتجربة وجهات بعيدة.
كما لاحظت “تجوال” أن حجوزات الرحلات الجوية مع شركات الطيران منخفضة التكلفة قد ازدادت في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، وشهدت “تجوال” نمواً هائلاً في الطلب على الفنادق من فئة الثلاث نجوم والأربعة نجوم التي تقدم تجارب إجازات حقيقية، بحسب موقع زاوية.
كانت هذه تفاصيل خبر أين يسافر السياح في الإمارات خلال العيد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.