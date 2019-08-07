جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الصور الفائزة بمسابقة "أزرق"

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يوليو 2019، والتي كان موضوعها "أزرق". وقد فاز بجائزة "اختيار الجمهور" المصور العُمانيّ "سالم الوهيبي"، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز SONY Alpha a6300 Mirrorless مُقدّمة من "سوني الشرق الأوسط".

نسخة شهر يوليو من المسابقة شَهِدَت فوزاً رباعياً للعدسة الإندونيسية، بفوز المصورة "إليزابيث جيني تانر" والمصورين "أندي عبد الجليل" و"محمد فيصل حسني" و"أنديكا بوترا". من الإمارات فاز المصور أحمد إبراهيم الزرعوني برفقة المصور الهنديّ "أبيشيك بوروهيت" والمصورَين التركيَين "إردال بيكارا" و "مراد إبران أوغلو".

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر يوليو استخدام الوسم HIPAContest_Blue#.

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وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: اللون الأزرق مُحبّبٌ للنفس، وعلى اختلاف التفسيرات المتعلّقة بمن يُفضِّلون هذا اللون على غيره، فهو لونٌ رئيسيّ في موسم الصيف، حيث زرقة البحر والسماء المرتبطين برحلات الاستجمام والراحة والهدوء. أسعدتنا الترجمات الفوتوغرافية للون الأزرق في رؤى المصورين وفكرهم وتجاربهم، الأمر الذي جعلهم مستحقين للفوز تماماً. أبارك لهم وأرجو لباقي المشاركين حظاً أوفر في النسخ القادمة.

المصور العُمانيّ "سالم الوهيبي" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في جزيرة مصيرة العُمانية قبل 7 أشهر، حين صادفتُ فتاةً صغيرةً ذاتُ عينين لافتتين للنظر. كانت لحظة علمي بالفوز فارقةً في حياتي كونه فوزي الأول بعد مشاركاتٍ عديدة في مسابقات الجائزة. أطمح أن يحصل المصورون العُمانيون على فرصٍ أكبر للانتشار الدولي ليُعرّفوا إبداعاتهم للعالم، وأن أكون مصوراً معروفاً على المستوى الدوليّ. وفوزي هذا يساعدني كثيراً على الانتشار وتسويق أعمالي.

المصورة الإندونيسية "إليزابيث جيني تانر" تقول عن صورتها الفائزة: تمّ التقاط الصورة في كهفٍ جليديّ خلال فصل الشتاء في أيسلندا، في الفترة التي تسبق ذوبان الثلج مع بداية فصل الربيع. هذا فوزي الأول على منصات التواصل الاجتماعي، وفوزي منحني ثقة أكبر بالنفس بسبب التنافسية العالية، والمزيد من الدافعية لتطوير مهاراتي وأعمالي في المستقبل. أطمح دوماً لتقديم صورٍ تصلُ جماليتها للمشاهد ليشعر بمدى استمتاعي بالتقاطها.