الامارات | بلدية دبي تحجز 2053 مركبة مهملة في 7 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحجز 2053 مركبة مهملة في 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها حجزت 2053 مركبة مهملة منذ بداية العام إلى نهاية يوليو الماضي (سبعة أشهر)، وكان سكان في مناطق هور العنز ومردف شكوا وجود كثير من السيارات المتروكة والمهملة، مؤكدين ضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة.

ودعت البلدية على صفحتها بموقع «إنستغرام» إلى التواصل معها للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بذلك، من خلال مركز اتصال بلدية دبي على رقم 800900 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق دبي 24/‏7.

وأظهرت إحصائية البلدية أن العام الماضي تمت فيه مصادرة 3577 مركبة مهملة في دبي، مقارنة بـ3056 مركبة عام 2017.

وقدم سكان في دبي شكاوى للبلدية على صفحتها على «إنستغرام»، تتعلق بوجود كثير من السيارات المهملة بمجمع شروق السكني بمردف، ما يشوه المظهر الجمالي للمدينة، مشيرين إلى أن العدد الكبير من السيارات المهملة يجعل هناك صعوبة على القاطنين بالمجمع في الحصول على أماكن لصف سياراتهم التي يستخدمونها، ويحافظون على نظافتها.

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كما قدم سكان شكاوى تتعلق بوجود سيارات مهملة فترات طويلة في هور العنز، فيما أكد آخرون أن مبالغة ملاك بنايات في رسوم المواقف تدفع كثيراً من السكان إلى ترك سياراتهم في أماكن عامة، حال إقامتهم أو سفرهم.

ودعت بلدية دبي، في تنبيه أصدرته أخيراً، إلى تجنب إيقاف المركبات بشكلٍ مهمل فترة طويلة، للحفاظ على نظافة المدينة، موضحة أن عقوبة هذه المخالفة غرامة 500 درهم.

وكانت إدارة النفايات في بلدية دبي أفادت بأن عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة تبدأ أولاً بتحرير إشعار مخالفة قبل عملية الإزالة، وبإنذار لإزالتها خلال مدة محددة، ويجوز بعد انقضاء مهلة الإنذار حجز المركبة أو المعدة، ونقلها إلى ساحة تجميع الخردة العائدة إلى قسم المستودعات بإدارة العقود والمشتريات بالبلدية، للتصرف فيها وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه يحق لصاحب المركبة استرجاع مركبته بعد دفع الغرامة المترتبة عليه، وذلك في حال مراجعته لاسترجاع المركبة قبل بيعها عبر لجنة التصرف في المركبات المهجورة.