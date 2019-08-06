الامارات | امرأة تقفز من سيارة بعد اغتصابها .. وجنايات دبي تدين المتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقفز من سيارة بعد اغتصابها .. وجنايات دبي تدين المتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق موظف خليجي يبلغ من العمر 23 عاماً أدين باغتصاب زائرة بعد أن استدرجها إلى شقة أحد أصدقائه وكانت برفقة زميل لها، ثم ترك زميلها في موقف سيارات البناية دون أن يخبره برقم شقته، وذلك بحجة مساعدتها في تقنين وضع إقامتها بالدولة.



وقالت المجني عليها 29 سنة عربية إنها كانت برفقة زميلها بأحد الأندية الليلية وطلب منها المتهم الحضور إلى شقة صديقه في منطقة الورقاء لكي يناقش معها إمكانية تقنين إقامتها، وبوصولها إلى البناية نزل لاستقبالها ثم طلب من زميلها اللحاق بهما، وتركه دون أن يخبره برقم الشقة،

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وبمجرد دخولها أخذ منها هاتفها وأغلقه، وانهال عليها لكماً وصفعاً، حتى أدخلها الغرفة، واعتدى عليها جنسياً ، وظلت تبكي بحرارة وتتوسل إليه حتى يتركها تغادر لكنه رفض وتركها مع صديقها الذي حاول التقرب منها لممارسة الجنس معها إلا أنها رفضت حتى عاد المتهم مجدداً واصطحبها في سيارته، وبينما كان يسيران على طريق سريع، استغلت فرصة الزحام وفتحت باب السيارة وهربت منه، ثم توجهت إلى مركز شرطة الراشدية وحررت بلاغاً ضده.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن فريق عمل قام بالبحث والتحري حتى حدد موقع المتهم وقبض عليه، في الشقة ذاتها وعثر بحوزته على مواد مخدرة،



وبمواجهته بالواقع قال المتهم إنه عاشرها برضاها، وبعد انتهائهما سوياً اصطحبها بمركبته لكن فوجئ بها تفتح الباب وتلوذ بالفرار ولا يعلم سبب قيامها بذلك، منكراً اعتدائه عليها جنسياً.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها لإصابات مختلفة، وانتهت محكمة الجنايات إلى إدانة المتهم وقضت بسجنه 10 سنوات.