الخطوط الجوية التركية تضيف مدينة بوانت نوار في الكونغو إلى شبكة رحلاتها

أضافت الخطوط الجوية التركية، التي تصل رحلاتها إلى بلدان أكثر من أي خطوط جوية أخرى، مدينة بوانت نوار، ثاني أكبر المدن في جمهورية الكونغو، إلى شبكة رحلاتها، لتكون وجهتها الثامنة والخمسين في أفريقيا، وسيشغل الناقل الوطني التركي ثلاث رحلات أسبوعية إلى بوانت نوار مروراً بمدينة ليبرفيل.



ومع إضافة مدينة بوانت نوار، ذات المرفأ الهام على المحيط الأطلسي، توسّع الخطوط الجوية التركية شبكة رحلاتها، لتشمل 125 بلداً و313 وجهة، إضافة إلى تعزيز موقعها كشركة الطيران التي تصل إلى أكبر عددٍ من الوجهات في القارة الأفريقية مقارنة بأي خطوط جوية أخرى.

وقال كريم سارب، نائب الرئيس للمبيعات (الإقليم الثاني) في الخطوط الجوية التركية، أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة إطلاق رحلات بوانت نوار: "مع انطلاق الرحلة الأولى في بوانت نوار، نزيد وجهاتنا في قارة أفريقيا إلى 58. وبوصفنا الناقل الوطني في تركيا، نعزز الآن موقعنا كشركة الطيران التي تصل إلى وجهات أفريقية أكثر من أي خطوط جوية أخرى بما يتفق مع استراتيجية النمو الخاصة بنا في هذه القارة. رحلاتنا الجديدة ستوفر لنا فرصاً جديدة كي نزيد من صلاتنا الثقافية القائمة مع جمهورية الكونغو، وسنتابع العمل على نشر الضيافة التركية وتجارب السفر المتواصلة إلى مساحة أوسع في المستقبل".

الرحلة



البداية



النهاية



الأيام



المغادرة



الوصول

TK 587



30/07/2019



24/10/2019



الثلاثاء، الخميس، الأحد



إسطنبول



14:35



ليبرفيل



20:00

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TK 587



30/07/2019



24/10/2019



الثلاثاء، الخميس، الأحد



ليبرفيل



20:55



بوانت نوار



22:10

TK 587



30/07/2019



24/10/2019



الثلاثاء، الخميس، الأحد



بوانت نوار



23:05



إسطنبول



09:00

* إسطنبول – ليبرفيل – بوانت نوار

* كل المواعيد بالتوقيت المحلي