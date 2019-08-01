شاهد الأميرة هيا بنت الحسين مع شقيقها علي

قام شقيق ملك الأردن علي بن الحسين، نشر صورة على إحدى حساباته الشخصية عبر تطبيق تويتر، تظهر بها صورته مع شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين بعد هروبها من زوجها حاكم دبي بن راشد.

وكتب علي بن الحسين شقيق ملك الأردن، على صورة تجمعه مع شقيقته هيا, قائلاً :" اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين"

و يأتي ذلك على خلفية المعركة القضائية بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستعقد جلسة في قضية رعاية طفليهما يوم 11 نوفمبر المقبل أمام محكمة إنجليزية، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويشار أنه منذ شهر فبراير الماضي، اختفت الأميرة هيا بنت الحسين، وأفادت مصادر هروبها من زوجها واستطاعت الوصول الى ألمانيا مع ابنها وبنتها بمساعدة دبلوماسي ألماني كانت تعرفه منذ زمن، وطلبت اللجوء هناك.

و طالب محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد من السلطات الألمانية إعادة الأميرة الأردنية وابنها وابنتها إلى دولة الإمارات إلا أن برلين رفضت هذا الطلب بشدة وأكدت التزامها بعدم ممارسة الإعادة القسرية تحت أي اعتبارات بحق الأميرة الأردنية.