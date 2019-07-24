اختيار شركة هانيويل لتنفيذ مشروع توسعة مجمع الزور النفطي

أعلنت شركة هانيويل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HON) عن اختيارها من قبل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل أقسام التكرير والبتروكيماويات في مجمع الزور النفطي، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية من مُشتقات الوقود والبتروكيماويات ضمن المجمع.

وستقوم "هانيويل يو أو بي" المتخصصة في منح تراخيص التكنولوجيا وعمليات التكرير ومُعالجة البتروكيماويّات، بتقييم مكونات والقدرة لإنتاج البنزين في المجمّع، إلى جانب توفير تراخيص التكنولوجيا وخدمات التصميم والمعدات الرئيسية، فضلاً عن المواد المحفزة فائقة التطوّر والمواد الممتصّة، وذلك للمساعدة على إنتاج الوقود نظيف الاحتراق، ومواد البارازيلين والبروبيلين وغيرها من البتروكيماويات.

وبهذا الصدد، قال رشاد عبدالله، رئيس شركة هانيويل في الكويت: "تلتزم هانيويل بدعم مسيرة النمو والتطور طويل الأمد لدولة الكويت في قطاع الطاقة، حيث تعمل على تسخير تقنياتها المبتكرة وبرامجها التدريبية المتقدمة للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035"، بالإضافة إلى الرؤية الطموحة التي وضعتها "مؤسسة البترول الكويتية" لعام 2040".

وأضاف: "نثق بأن تقنياتنا المتقدّمة ستساعد في تعزيز مكانة دولة الكويت العالمية في مجال عمليات تصنيع وتكرير ومعالجة النفط والغاز، فضلاً عن إنتاج العطريات والبروبيلين، إذ يشكّل الوقود المُطابق لمواصفات الجودة الأوروبية "Euro V" الذي سينتجه مجمّع الزور النفطي حجر الأساس للمبادرات التي تُنفذها دولة الكويت لتعزيز استخدام الوقود النظيف على نطاقٍ واسع".

ويعتبر مجمع الزور النفطي بعد استكمال مشروع التوسعة وإعادة التأهيل، أكبر منشأة متكاملة في دولة الكويت لتكرير المنتجات البتروليّة ومعالجة البتروكيماويات، حيث سيضم وحدة التكسير بالمواد المحفّزة (RFCC) بقدرة إنتاجية تصل إلى 98 ألف برميل يومياً، وذلك لإنتاج مواد البروبيلين و وقود السيارات والمركبات البتروكيماوية. بالإضافة إلى وحدة SelectfiningTM من "هانيويل يو أو بي" والتي ستتخصص بإنتاج مكوّنات مزج وقود السيارات منخفض الكبريت.

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وسيجري تشغيل وحدتي ™Merox من "هانيويل يو أو بي" لمُعالجة البروبان لإنتاج مادة البروبيلين، إضافة إلى إنتاج الأيزوبيوتان لتوفير مكونات مزج الوقود النظيف، بما في ذلك مُركّب "ميثيل ثالثي بيوتايل الإيثر" (MTBE) المُنتج بواسطة وحدة ™Ethermax من "هانيويل يو أو بي". كما سيضم المجمّع وحدة ™Butamer لتحويل غاز البيوتان الطبيعي إلى مُركّب الأيزوبيوتان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 193 كيلو طن متري سنويا.

وسيتضمن قسم البتروكيماويات وحدة مختصة بالمركبات العطرية لإنتاج 1.4 مليون طن متري سنوياً من مُركب البارازيلين وسيتم أيضاً استخدام حلول ™LD Parex للمركّبات العطرية والذي سيحتوي على وحدات ™Sulfolane و™Isomar و™Tatoray المتخصصة بمُعالجة العمليات من "هانيويل يو أو بي". كما يتضمن المشروع تطوير وحدة ™CCR Platforming، بالإضافة إلى توسيع وحدة معالجة النافثا الخام باستخدام الهيدروجين، وذلك لتلبية احتياجات الوحدات الكبيرة الخاصة بإنتاج البنزين والمركبات العطرية.

وتتميز هانيويل بحضورها القوي في دولة الكويت منذ أكثر من 50 عاماً، حيث تتمتّع بسجلٍ عريق في دعم قطاعات الطاقة الكويتية عبر تطبيق أحدث التقنيات وحلول الأعمال عالية الكفاءة والتدريب المصمّم خصيصاً للبيئة المحلية، فضلاً عن مبادرات البحث والتنمية.

وتُعتبر هانيويل أولى الشركات التي تنفرد بتقديم حلولاً مطورة ومصنّعة محلياً في دولة الكويت، حيث تدعم من خلال مبادرات التحوّل الرقمي ضمن قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات المتنامية في الدولة. كما تتولى الشركة إدارة "كلية هانيويل للأتمتة" التي افتتحتها في "ميناء عبدالله"، والتي تتيح للطلاب إمكانيات تدريب عالمية بالاعتماد على أكثر من 300 دورة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاعات الطاقة والماء والنفط والغاز وعمليات الأتمتة في الكويت.

وتُعتبر الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) هي أحدث شركة تابعة لـ "مؤسسة البترول الكويتية"، حيث تم تأسيسها من قبل حكومة الكويت بهدف إدارة عمليات التكرير والبتروكيماويات واستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي الواقع في جنوب مدينة الكويت.