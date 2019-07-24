دوبز التابعة لدناتا توفر خدمة إنهاء إجراءات السفر في دبي مول

افتتحت دوبز، شركة تخزين وتوصيل الأمتعة التابعة لدناتا، محطة لإنهاء إجراءات السفر في دبي مول، أكبر مركز تسوق ووجهة ترفيهية والأعلى من حيث أعداد الزوار على مستوى العالم. وتوفر المحطة للمسافرين مزيداً من الخيارات للاستفادة من خدماتها المبتكرة.

وتقع محطة دوبز ضمن متجر دناتا للسفريات بالطابق الأرضي في دبي مول، حيث تقوم الشركة بإنهاء إجراءات سفر العملاء وإصدار بطاقات صعود الطائرة ووزن الأمتعة، ثم نقلها بأمان إلى مطار دبي الدولي وتحميلها على الطائرات.

ويستمتع المسافرون، بعد إصدار بطاقات صعود الطائرة وملصقات الأمتعة، بتجارب التسوق وتناول الطعام والترفيه التي يوفرها دبي مول للزوار، قبل التوجه إلى المطار باستخدام المترو. ويستطيع عملاء دوبز الوصول إلى مبنى المطار قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة رحلتهم حيث يمكنهم الذهاب مباشرة إلى منطقة إجراءات الجوازات.

وتوفر دوبز خدماتها للمسافرين على رحلات تسع ناقلات جوية هي فلاي دبي، والخطوط العربية السعودية، وفلاي ناس، وتشاينا ساذرن، والخطوط الكويتية، وطيران الخليج، والخليج السعودية، والملكية الأردنية والخطوط الأثيوبية.

وتفتح محطة دوبز لإنهاء إجراءات السفر أبوابها أمام العملاء سبعة أيام في الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة ليلاً، كمعظم متاجر دبي مول.

وهذه الخدمة متاحة مقابل 99 درهماً وتغطي تكلفة إنهاء إجراءات السفر لمسافر واحد وحقيبة واحدة، ويتم احتساب 40 درهماً لكل حقيبة إضافية. ويقتصر سعر الخدمة على 249 درهماً فقط لعشر حقائب.

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وقال عمر أبو فرج، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في دوبز: "ليس من السهل أبداً السفر والتسوق في أحد أكبر المراكز التجارية بنفس اليوم. ويسرنا إطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر في دبي مول وتوفير خدمة إضافية قيمة للعملاء. وينصب تركيزنا على الدوام في توفير تجربة سفر مريحة لعملائنا في دبي من خلال خدماتنا المبتكرة والموثوقة".

من جانبه، قال أنطونيو فيلينو، نائب رئيس قسم مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في دناتا للسفريات: "يسرنا التعاون مع دوبز لتوفير خدمة إنهاء إجراءات السفر بسهولة من دبي مول الشهير. ونحن على ثقة من أن هذه الخدمة ستحظى بترحيب العملاء الذين يستفيدون اليوم من الخدمات المتميزة للشركتين في نفس المكان والوقت".

وتوفر دوبز حلولاً فريدة للمسافرين والعملاء، خصوصاً العائلات، للاستفادة من الوقت أو استخدام وسيلة نقل أخرى. وتحقق الشركة أهدافها من خلال توفير خدمات متميزة وذات تكلفة معقولة منها خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل ونقل الأمتعة وتخزينها وتوصيلها.

وتعد دوبز إحدى شركات دناتا، التي تأسست منذ 60 عاماً وتعد واحدةً من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم. وتخدم الشركة يومياً أكثر من 240 ألف راكب وتنقل 2000 طن من الشحنات، كما تقوم بتحميل ما يزيد على 13 ألف وجبة طعام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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