حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الصيني

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، لي شيوى هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل الصيني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله. يذكر أن عدد الشركات الصينية المسجلة في رأس الخيمة بلغ أكثر من 300 شركة موزعة على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، كما شهد القطاع السياحي نمواً كبيراً حيث بلغ عدد السياح القادمين من الصين 4 آلاف سائح في العام الجاري مقارنة بـ2100 سائح في العام الماضي.

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