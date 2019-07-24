زار النصب التذكاري في ساحة «تيانانمن» التاريخية.. محمد بن زايد: التضحيات مصدر إلهام الأجيال

بكين (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النصب التذكاري لأبطال الشعب الصيني في ساحة تيانانمن التاريخية في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

ووضع سموه إكليلاً من الزهور على النصب الذي شيد تكريماًَ للصينيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وطنهم ومقاومة الغزاة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الأمم تبني حضاراتها بسواعد أبنائها وعزيمتهم وتضحياتهم، وأن هذه التضحيات تظل خالدة في ذاكرة الشعوب أبد الدهر، وتبقى مصدراً لإلهام الأجيال المتعاقبة فهم الذين وهبوا الحياة لأوطانهم بدمائهم وتضحياتهم العظيمة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة ساحة تيانانمن التاريخية، مشيراً إلى أنها تعكس جانباً من الحضارة الصينية العريقة التي أسهمت في إثراء الحضارة الإنسانية وتفاعلت إيجابياً مع بقية الحضارات على مرِّ التاريخ، كما تمثل في الوقت نفسه رمزاً للصين الحديثة، حيث شهدت هذه الساحة عام 1949 إعلان الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج قيام جمهورية الصين الشعبية التي نعتز اليوم بشراكتنا الاستراتيجية معها، ونعمل على الدفع بها إلى الأمام لخدمة بلدينا وشعبينا الصديقين.

يذكر أن النصب التذكاري يشتهر برموزه الثمانية التي كتبها الرئيس الصيني الأسبق ماو تسي تونج على الواجهة الأمامية له وتعني: «أبطال الشعب خالدون»، ونقشت هذه العبارة ونصها على واجهة النصب الخلفية أيضاً باستعمال الخط الصيني التقليدي المطعم بالذهب.

وصنع النصب التذكاري من 17 ألف قطعة من الجرانيت والرخام الأبيض، بحيث يصمد أمام الأمطار والرياح وعوامل البيئة لآلاف السنين، وعلى قاعدة النصب نقشت ثماني لحظات تاريخية لمقاومة الأمة الصينية للغزاة ومكافحتها من أجل الاستقلال القومي، وجمعت بين مختلف أساليب الإبداع التي اشتهر بها الرسامون البارزون في البلاد في ذلك الوقت.

رافق سموه خلال الزيارة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى بكين، والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.