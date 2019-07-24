الامارات | بلدية دبي تلقت بلاغاً واحداً حول المبيدات الحشرية خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تلقت بلاغاً واحداً حول المبيدات الحشرية خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها تلقت بلاغاً واحداً فقط، خلال النصف الأول من العام الجاري، يتعلق بسوء استخدام المبيدات الحشرية في الإمارة، مشيرة إلى أنها تنفذ برامج توعية حول الاستخدام الآمن للمبيدات.

وقالت مديرة إدارة خدمات الصحة العامة بالبلدية، زهور الصباغ، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة تلقت بلاغاً واحداً فقط، خلال النصف الأول من العام الجاري، وتمت الاستجابة له، وتبين خلال الزيارة الميدانية للفريق التابع للبلدية استخدام مبيد غير مسجل في الدولة، بوساطة شخص غير مرخص (عامل الرش)، واتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شرطة دبي.

وأكدت الصباغ وجود فريق متخصص في بلدية دبي يسمى «فريق التسممات الكيميائية»، يراقب تداول المبيدات في الإمارة.

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ولفتت إلى أن القانون يحظر استيراد أو تداول أو استخدام أي مبيد، ما لم يكن مسجلاً بوزارة التغير المناخي والبيئة، كما يمنع استخدام المبيدات من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وقالت إن البلدية تقدم حزمة من الإرشادات للتعامل مع المبيدات، عن طريق برامج التوعية، والتثقيف الصحي، عبر زيارات ميدانية لربات البيوت، وإلقاء محاضرات في المدارس، ومراكز التسوق، والمحال التجارية، والدوائر المحلية، والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى طباعة وتوزيع أكثر من 5000 مطوية بلغات عدة، في مجال مكافحة آفات الصحة العامة والاستخدام الآمن للمبيدات.

ودعت إلى عدم التعامل مع الشركات الوهمية والأفراد غير المرخصين، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على قائمة الشركات المرخصة عن طريق التواصل مع مركز الاتصال (800900)، أو من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي.