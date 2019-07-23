محمد بن زايد يزور جامعة "تسينغهوا" الصينية العريقة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جامعة تسينغهوا الصينية العريقة، اليوم، على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية.

وأشاد سموه بدور الجامعة البارز في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي ودعم تقدم الصين وتنمية البشرية.

وقال سموه: "سعدت بلقاء مجلس إدارتها وطلبتها المتميزين .. دور الجامعة بارز في تعزيز مخرجات التعليم النوعية وتكريس البحث العلمي وفي تقدم الصين وخدمة البشرية". جاء ذلك في تغريدة عبر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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