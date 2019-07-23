الجالية الصينية بالدولة: مرحباً بمحمد بن زايد في بلدنا

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

رحبت الجالية الصينية من المسلمين الجدد المقيمين بالدولة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربين عن سعادتهم بالزيارة التي ترسم مستقبلاً مزدهراً للعلاقات بين البلدين، مؤكدين أن دولة الإمارات تحتضن مختلف الثقافات والأديان على أرضها.. أرض التسامح والمحبة التي تجمع مئات الجنسيات.

وقال الحافظ الأحمد، من أبناء الجالية الصينية بالدولة: «إن المركز الصيني الإسلامي في دبي موجود منذ عام 2007، أي ما يزيد على عشر سنوات من الزمن، ويهتم المركز بأمور الصينيين بشكلٍ خاص والأجانب عامة، وحاصل على تصريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لخدمة المسلمين الجدد بغض النظر عن جنسيتهم، وخدمة الصينيين دون النظر إلى ديانتهم»، مؤكداً أن المركز لا يفرق بين جنسية وأخرى من الزائرين والسائحين والمقيمين والتجار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأعربت حليمة محمد، وهي سيدة صينية مسلمة مقيمة في دبي، عن سعادتها بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بلدها جمهورية الصين الشعبية، وقالت: «مرحباً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين».

ورحب يوسف، مقيم صيني، بهذه المناسبة الغالية على قلوب الصينيين جميعهم، متمنياً المزيد من التقارب والعلاقات القوية بين البلدين القائمة على الصداقة، مؤكداً أهمية الزيارة في تقوية التقارب بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد مقيمون صينيون أنهم يعيشون منذ أكثر من 20 عاماً في الإمارات، ولديهم أعمالهم وشركاتهم التي تقدم مختلف الخدمات والمنتجات، معربين عن سعادتهم بالوجود على أرض «زايد الخير» التي احتضنتهم لعقود من دون أن يشعروا بالغربة فيها.

وأعرب أطفال الجالية الصينية المقيمة بالدولة عن فرحتهم البالغة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبلدهم الصين.

وقال الطفل صلاح الدين باللغة العربية الفصحى: «مرحباً.. أود أن أعبّر عن سعادتي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الصين».

وبكلمات قليلة لكنها تحمل معاني كثيرة عن الترحاب والفرحة للحدث المبهج للشعب الصيني، قالت الطفلة فريدة من أبناء الجالية الصينية التي اعتنقت الإسلام مؤخراً: «مرحباً بالشيخ محمد بن زايد في الصين»، لافتة إلى أنها رسالة حب لكل شعب الإمارات.

وفي مشهد يعكس حب الأجيال الجديدة من المقيمين في الدولة، لاسيما أبناء المسلمين الجدد من الأسر الصينية، قال الطفل راشد: «أعيش في دبي، وأحب أن أرحب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته إلى بلدي الصين».