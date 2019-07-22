صور.. محمد بن زايد يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم إلى قاعة الشعب الكبرى العاصمة بكين، رسمية حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مقر القاعة، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وكبار القادة الصينيين.

وبدأت مراسم الاستقبال الكبرى بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار القادة والوزراء والمسؤولين الصينيين فيما صافح فخامة شي جين بينغ الوفد المرافق لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

بعدها توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يرافقه فخامة الرئيس الصيني إلى منصة الشرف حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموه.

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واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه، فيما رحب مجموعة من الأطفال الإماراتيين والصينيين يرتدون الزي الوطني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعدها جرت مراسم العرض العسكري للمشاة ترحيباً بزيارة سموه إلى الصين.

ويرافق سموه خلال الزيارة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى بكين والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

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