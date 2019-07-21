طقس غائم جزئياً بالدولة

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين الباكر، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار. وتكون حركة الرياح شمالية شرقية- جنوبية شرقية/‏ 20 - 30 كم/‏ ساعة، تصل إلى 42 كم/‏ س أحياناً.

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