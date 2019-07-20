"الهلال": تأهيل وحدة غسيل كلى بمستشفى مصري

أحمد شعبان (القاهرة)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الأول، وحدة علاج الكلى للأطفال بمستشفى الزهراء التعليمي بالقاهرة، بعد إعادة تأهيلها ودعمها بستة أجهزة غسيل الكلى والمستلزمات الطبية، حيث قام وفد «الهيئة» برئاسة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة، وبطي خليفة الشامسي مدير مكتب «الهيئة» في مصر، بافتتاح الوحدة ومتابعة تشغيل الأجهزة التي رسمت البسمة على وجوه المرضى الأطفال الذين يعانون مشاكل صحية في الكلى.

ويقوم وفد «الهلال» بزيارة لمصر لدعم القطاع الطبي في عددٍ من المحافظات، من خلال تأهيل 3 وحدات لأمراض الكلى، وتقديم 6 أجهزة غسيل كلى لمستشفى أجا، و6 لمستشفى التأمين الصحي بأسوان، ويستفيد من الخدمات الطبية والعلاجية بالوحدات الثلاث 12 ألفاً و500 شخص.

وقال الفهيم لـ «الاتحاد»، إنه تم افتتاح وحدة علاج كلى الأطفال، بعد إعادة تأهيلها ودعمها بأجهزة جديدة بعد انتهاء صلاحية بعض الأجهزة وعدم قدرتها على العمل بكفاءة وتكرار الأعطال، مؤكداً أن الأجهزة الجديدة كانت مطلباً كبيراً لوجود عدد كبير من الأطفال يغسلون الكلى بصورة دائمة، وحتى يتم الانتهاء من حالات الانتظار، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى.

وأشار إلى أن توزيع الأجهزة جزء من حزمة مشروعات ومبادرات إنسانية تقوم بها هيئة الهلال الأحمر في مصر، ومنها صيانة المستشفيات والمدارس وبناء المساجد وحفر الآبار ومشروع إفطار صائم، مؤكداً أن كل هذه المشروعات تقدم إلى الشعب المصري الشقيق من خلال مكتب «الهيئة» بمصر الذي يعمل بالتعاون مع سفارة الدولة بالقاهرة.

وأكد بطي خليفة الشامسي لـ «الاتحاد»، أن زيارة وفد «الهيئة» لمصر دليل على الروح الإنسانية للقيادات العليا في الدولة وقيادات «الهلال الأحمر» الإماراتي، ومتابعتهم لهذه المشاريع التي تقام في دول العالم ومنها مصر، مشيراً إلى أن وفد «الهيئة» شاهد البسمة على وجوه المرضى ودعاءهم للقيادة الحكيمة في الإمارات خلال افتتاح الوحدات، وكذلك الدعاء بالرحمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار إلى أن الاهتمام بالجانب الصحي للإنسان من أولويات الدولة وهيئة الهلال الأحمر، ومن النظرات الثاقبة الإنسانية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، ونائب الأمين العام للمساعدات الدولية فهد عبد الرحمن، حيث يسعيان دائماً لتوفير سبل النجاح لإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في مصر، وتعزيز العمل الإنساني للهيئة.

سهولة الاستخدام

أكدت الدكتورة دينا إبراهيم المشرفة على الوحدة أن الأجهزة الجديدة تتميز بالجودة والكفاءة العالية، وتؤدي إلى تحسن كبير ونتيجة أفضل ، وتتميز بسهولة الاستخدام، ويشعر الأطفال بالراحة والنشاط بعد الغسيل. وشاركت «الاتحاد» فرحة الأطفال المرضى في قسم الكلى الصناعي بمستشفى الزهراء التعليمي وفرحة ذويهم، حيث عبر الجميع عن سعادتهم؛ لأن هذه الأجهزة تخفف آلامهم، وقللت من عدد ساعات الانتظار، بحيث أصبح لكل مريض من الأطفال جهاز لإجراء الغسيل الكلوي، وتوجهوا بالشكر لدولة الإمارات.

دعم الجاهزية

قالت الدكتورة منال عبد السلام أستاذ كلى الأطفال بجامعة الأزهر والمسؤولة عن الوحدة: «إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعّمت الوحدة بـ 6 أجهزة غسيل لخدمة الأطفال المترددين على القسم، بالإضافة إلى جهاز لتقييم حالة المرضى، وتحديد المشاكل التي قد يتعرضون إليها أثناء الغسيل»، مشيرة إلى أن الوحدة أنشئت العام 2008، وتم تجديدها عام 2012 بطاقة استيعابية 12 جهازاً، وتم دعمها بالأجهزة الجديدة.