كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الذي يميز المناطق الحرة في دبي عن دول العالم؟

صنّف تقرير FDi Intelligence لعام 2018 الصادر عن فاينانشيال تايمز مركز دبي للسلع المتعددة كأفضل منطقة حرة في العالم للمرة الرابعة، مستشهداً بالحوافز المتخصصة والصفقات التجارية الرئيسية التي وقعت في عام 2017 والتي دفعت الشركات إلى تطوير أعمالها من خلال اقامة في المنطقة.

وتم إنشاء مناطق حرة في دبي لتشجيع التجارة الخارجية والاستثمار في المدينة. وهذه المناطق توفر مناطق مجهزة جيدًا ومزودة بوسائل الراحة والتسهيلات والبنية التحتية المتخصصة للأعمال.

الأعمال التي تتطلع إلى العمل في المنطقة الحرة يمكنها الوصول إلى سلسلة من الخدمات والفوائد ذات القيمة، والأكثر جاذبية هي ملكية عملك بنسبة 100 في المائة، وضريبة صفرية على الأرباح ونسبة صفر في المائة على ضريبة الدخل الشخصي، بحسب موقع iafrica.

ويستضيف مركز دبي المالي العالمي 27 من أصل 30 مصرفًا رئيسيًا في العالم، ويقول سلمان جافري كبير مسؤولي تطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، إن دبي لديها قصة تنويع ترويها، ويعتقد أن إفريقيا ستساهم بشكل كبير في هذه القصة.

Advertisements

ويبحث المركز في توسيع عروضه في مجال الخدمات وينظر إلى شركات مثل MTN، أكبر مشغل للهاتف المحمول في إفريقيا ، و M-Pesa، خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والتمويل الأصغر، للاستفادة من هذه الرؤية.

ويتيح مركز الاستخدامات المتعددة في مركز دبي المالي العالمي للمؤسسات المالية الوصول إلى صانعي السياسات والمجالس التنظيمية والتعرض لأعمال جديدة. وتشمل الشركات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي البنوك وأسواق رأس المال والتأمين وإدارة الثروات والأصول، مع وجود متزايد للشركات الناشئة.

وتم إطلاق Fintech Hive في عام 2017 وهو يوفر للمؤسسات المالية تراخيص مدعومة ومساحات مكتبية والوصول إلى ورش العمل التعاونية والجهات المنظمة المعترف بها دوليًا.

وتوفر المناطق الحرة في دبي حوافز كبيرة لقطاعات متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والإعلام والتكنولوجيا والرعاية الصحية. وتعمل مدينة دبي الطبية على إنشاء منطقة تتطلع إلى موازنة دبي كوجهة للسياح الطبيين وتوفير حلول الصحة والعافية متعددة التخصصات.