كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكبر جدار صناعي للتسلق قادم إلى الإمارات

يفتتح أكبر جدار تسلق في العالم في جزيرة ياس بأبو ظبي في عام 2020. وسيصل ارتفاع الجدار العملاق إلى 43 مترًا وسيُعرف باسم Clymb Abu Dhabi.

,سيكون هناك أربعة جدران بمستويات مختلفة من الصعوبة التي يواجهها المتسلقون. ,تبلغ تكلفة المشروع 100000 دولار وتقوم بتطويره شركة ميرال أسيت مانجمنت، المطور العقاري المملوك للحكومة في أبوظبي والمسؤول عن مناطق الترفيه والتسلية الرئيسية في جزيرة ياس.

وسيكون المرفق أيضًا موطنًا لأوسع غرفة طيران في العالم، حيث يمكن للضيوف محاكاة القفز بالمظلات في غرفة بعرض 9.75 متر.

وكان من المقرر افتتاح مركز الجذب في عام 2018. ومع ذلك ، فقد شب حريق في موقع البناء في مارس 2018 مما أدى إلى توقف المشروع. ومن المقرر الآن افتتاح أكبر جدار تسلق في العالم في عام 2020، بحسب موقع interpark.