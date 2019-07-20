تغريد عرفة تنفرد بأسرار مدينة أتريبس ببرنامج "جسور" بالقناة الثانية



تنفرد المذيعة الدكتورة تغريد عرفة بكشف غموض وأسرار مدينة أتريبس الاثرية بمحافظة سوهاج ،حيث تحمل العديد من الحكايات والتي مازالت تحت الرمال سواء معابد مقابر نصوص أو برديات ،والعديد من كنوز والتي تكشفها البعثة المصرية الألمانية.

وتعرض الإعلامية تغريد خلال برنامج "جسور" والذى يذاع علي القناة الثانية بالتلفزيون المصري غدا السبت ،حيث تناقش العديد من الجوانب الخاصة بالمدينة ،وتلتقي بالبعثة الاثرية الالمانية و التى يترأسها الدكتور ماركوس مولر ،ومعه مجموعة من العلماء والباحثين الدكتورة هايدي كوب وانيته بلوم رسامه متخصصة وباحثة ايريكا كابيلوتو وجيزيلا هيلم اكيه كابيلو وهي بعثة مشتركة مع المجلس الأعلي للأثار المصرية ومن الجانب المصري الموجي محمود سليم ومجموعة كبيرة من الباحثين والعلماء المصريين.

يذكر أن برنامج "جسور" يقدم أسبوعيا علي التلفزيون المصري ،وهو من إعداد وتقديم الاعلامية الدكتورة تغريد عرفة ،ومن إخراج المخرج محمد عبد المنصف ،ويذاع علي شاشة القناة الثانية يوم السبت من كل اسبوع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.