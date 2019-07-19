أمطار وبردٌ ورياح وغيوم في العين وضواحيها

عمر الحلاوي، إبراهيم سليم (أبوظبي، العين)

شهدت مدينة العين وضواحيها أمس هطول أمطار متوسطة في مناطق متفرقة وتساقط البرد ورعد وبرق، صاحبها رياح شديدة وغيوم، بالإضافة لجريان أودية في منطقة البدع بضواحي المدينة.

وصاحب الأمطار الغزيرة التي سقطت على منطقة الفوعة نزول البرد، وهو ما تكرر بمناطق الهير وطريق دبي العين ومنطقتي الصاروج والصاع، إضافة إلى أمطار رعدية على منطقة مساكن شمال مدينة العين. وشهدت مناطق الخبيصي والطوية والمرخانية والجيمي هطول أمطار متوسطة.

وخلال فترة الظهيرة، شهدت مدينة العين هطول أمطار مصحوبة بعاصفة رملية أدت لانخفاض شديد بالرؤية، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث وصلت 22 درجة مئوية في بعض المناطق بانخفاض بلغ نحو 15 درجة مئوية عن درجة الحرارة المعتادة في يوليو.

ودفع الانخفاض الشديد في درجة الحرارة الكثير من الأسر للخروج إلى البر والحدائق العامة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والتخييم في المناطق الصحراوية المعروفة، مثل بدع بنت مسعود.

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع ويصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي على معظم مناطق الدولة، مصحوباً بامتداد منخفض جوي ضعيف بطبقات الجو العليا.