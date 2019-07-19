قرقاش: الصين تحتفي بمحمد بن زايد تقديراً لموقعه ودوره

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الصين تحتفي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إليها.

وكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، يقول "زيارة الدولة، والتي تخصص للرؤساء عرفاً، تحتفي عبرها الصين بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، استثناء مهم تقديراً لسموه وموقعه ودوره".

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وأضاف قرقاش "سبق ذلك دعوته في سابقة ليوم الجمهورية في الهند والذي يخصص للرؤساء عرفاً. نعم، الرجل بخصاله ودوره ومصداقيته يحدد مكانه ويصنع موقعه".