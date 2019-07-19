زكي نسيبة: الإمارات تضع التبادل الثقافي والحضاري مع أميركا على رأس أولوياتها

أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة ان الإمارات تضع التبادل الثقافي والحضاري مع الولايات المتحدة الأميركية والبلاد الأخرى على رأس أولوياتها لما لذلك من ارتباط بتاريخ الدولة العريق الشاهد على انفتاحها وتواصلها الدائم مع الآخر.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه معهد سميثسونيان في العاصمة الأميركية واشنطن رافقه فيها الدكتور ريتشارد كورين، كبير الباحثين والسفير فوق العادة، وتشيس روبنسون، مدير المعهد، ومسامح فرهاد كبير المنسقين، والدكتور سيمون ريتيج، أمين الفن الإسلامي في المعهد.

وأبدى معالي زكي أنور نسيبة إعجابه بما شاهده في متاحف هذه المؤسسة الأميركية العريقة .

وأوضح أنه بحث والوفد المرافق له مع الجانب الأميركي سبل تطوير الشراكة الثقافية والفنية والعلمية بين دولة الإمارات العربية المتحدة مع مؤسسة معهد سميثسونيان .

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كما تم استعراض الإمكانيات والآفاق المحتملة لمزيد من التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه رحب مدير معهد سميثسونيان بزيارة معالي زكي أنور نسيبة والوفد المرافق له والذي ضم عدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب الدبلوماسية الثقافية وسفارة الدولة في واشنطن، مشيراً إلى أن أهمية الزيارة تكمن في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين وخلق فرص جديدة للاستفادة من البرامج التي يطرحها المعهد، سواء تعليمية أو ثقافية.

يذكر أن معهد "سميثسونيان" هو مؤسسة تعليمية وبحثية مع مجموعة متاحف تمولها وتديرها حكومة الولايات المتحدة، وتأسس هذا المعهد العريق في عام 1846، وتقع معظم مرافقه في واشنطن العاصمة باستثناء 19 متحفاً وحديقة حيوان وثمانية مراكز بحثية تتوزع بين فرجينيا وبنما ومدينة نيويورك وأماكن أخرى.