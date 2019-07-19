الامارات | 5000 درهم تعيد "محمد برويز" إلى أسرته بعد 14 يوماً من الغياب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 درهم تعيد "محمد برويز" إلى أسرته بعد 14 يوماً من الغياب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر محمد أفتاب عالم على ابنه الذي تغيب عن منزله مدة 14 يوما، بعدما رصد جائزة مالية قدرها 5000 درهم لمن يعثر عليه، وعثر أحد العمال من الجنسية الآسيوية على الفتى "محمد برويز" وهو يصلي في أحد المساجد بعجمان وتعرف على صورته التي نشرت في نشرة أخبار في إحدى الفضائيات الآسيوية لوالدته وهي تبكي أملا في العثور عليه، حيث كان "محمد برويز" يسكن برفقة عمال آسيويين يعملون في إحدى الفلل السكنية قيد الإنشاء في عجمان قبل أن يتم العثور عليه.

وقال والده محمد أفتاب عالم، لـ "الامارات اليوم"، إنه رصد جائزة مالية قدرها 5000 درهم لمن يعثر على ابنه عبر إحدى الفضائيات الهندية ومواقع التواصل الاجتماعي الآسيوية كونها الأكثر انتشارا ومشاهدة بين الجاليات الأسيوية في الدولة، وتابع أنه تلقى مساء الأول من أمس اتصالات عديدة من مقيمين آسيويين يبلغونه بأنهم عثروا على ابنه في المولات التجارية والمساجد والأسواق إلا أنه بعد التأكد من الصور التي أرسلت له من قبلهم ه يتبين أنها لا تعود لابنه.

وأوضح أنه تلقى اتصالا من أحد العمال من الجنسية الهندية يفيد بأنه عثر على فتى يشبه صورة ابنه التي نشرت في الصحف المحلية والآسيوية ومواقع التواصل الاجتماعي، فطلب منه التقاط صورة له وإرسالها له عبر الهاتف دون أم يعلم ابنه بذلك.

وأضاف فور تأكدي من الصورة أنها تعود لابني (محمد برويز) ذهبت إلى مكان تواجده وتبين أنه موجود في أحد المساجد في إمارة عجمان يؤدي صلاة المغرب، حيث شاهدني وقام باحتضاني وبدأنا بالكباء وكانت من أجمل اللحظات التي مرت في حياتي.

وأشار إلى أن ابنه برر خروجه وتغيبه عن المنزل لعدم تمكنا من السفر للهند لقضاء العطلة الصيفية نظرا للظروف المالية، وعدم سماح والدته له باستخدام الهاتف لمدة طويلة، ما جعله يخرج من المنزل الساعة الرابعة فجر يوم الخميس 4 يوليو الجاري ويركب دراجته الهوائية ويذهب لأقرب محطة بترول في منطقة الرحمانية في إمارة الشارقة حيث نام داخل مصلى المحطة حتى ساعات الصباح.

وأكمل، أن ابنه قاد دراجته الهوائية باتجاه إمارة عجمان، حيث عثر على مجموعة من العمال الآسيويين يعملون في إحدى الفلل السكنية قيد الإنشاء وطلب منهم البقاء معهم كونه يعاني من مشاكل أسرية، وتابع أن العمال وافقوا شرط ألا يعمل معهم.

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وأشار إلى أن العمال وفرو له المسكن والطعام مدة 14 يوما، حيث كان يذهب للصلاة في أحد المساجد القريبة من الفيلا السكنية قيد الإنشاء وهناك تعرف على صورته أحد العمال الآسيويين الذين شاهد الأسرة عبر شاشة احدى الفضائيات الهندية نطالب فيها الجالية الهندية في الدولة بمساعدتي على العثور على ابني مقابل تقديم جائزة مالية بقيمة 5000 درهم لمن يعثر عليه.

وأضاف بعد العثور على ابني "محمد برويز" أبلغت الجهات المختصة، وذهبت برفقته إلى مركز الشرطة لإتمام الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن عاتب ابنه وطلب منه الذهاب إلى أقرب مركز للشرطة إن شعر بالضيق والإفصاح لهم ما يدور في عقله كونهم الجهة التي قد تعيده إلى صوابه وتحفظه من أي مكروه وتعيده سالما إلى أسرته.

وأضاف أن ما فعله ابنه بخروجه من المنزل لفترة طويلة جعله يتعلم درسا في أهمية الحوار مع أطفاله ومناقشة أفكارهم والاستماع لآرائهم حتى لا يرتكبوا أي خطأ قد تؤدي بهم إلى مخاطر لا يمكن توقعها.



شرطة الشارقة تعثر على الطفل "محمد برويز"