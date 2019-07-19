"بروفيس" تطلق بوابتها الإلكترونية الجديدة لإدارة العقارات

أعلنت اليوم شركة بروفيس، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وجرى تأسيسها لتقديم حلول عقارية مبتكرة، عن إطلاق "بوابة بروفيس الإلكترونية" الجديدة والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني: Provis.ae.

وأوضحت "بروفيس" أن هذه الخطوة تندرج في إطار مساعيها الدؤوبة لتعزيز تجربة العملاء في كافة مجمعاتها السكنية، والارتقاء بحلول إدارة قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر "بروفيس"، التي تعتبر ذراع إدارة العقارات المملوكة بالكامل من قبل شركة "الدار العقارية"، مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية المتخصصة بما في ذلك خدمات الإدارة والاستشارات الإدارية للعقارات؛ وخدمات الإدارة والاستشارات الإدارية الخاصة باتحاد الملاّك؛ وخدمات البيع والتأجير؛ وإدارة النوادي والمرافق الترفيهية في شتى أرجاء الدولة.

وأشارت الشركة إلى أن البوابة الإلكترونية الجديدة تجمع كافة الخدمات المتعلقة بالمجمعات التي تديرها الشركة، بهدف توفير تجربة سلسة للعملاء. ويجسّد إطلاق البوابة الجديدة أول خطوة على خارطة التحول الرقمي لـ"بروفيس"، والتي ستشمل طرح تطبيقات للهواتف الذكية بالإضافة إلى إطلاق منصات عبر الإنترنت تدمج كافة الإجراءات لمختلف العمليات.

وبهذه المناسبة، قال سمير بركات المدير التنفيذي لشركة "بروفيس": "جاء إطلاق (بوابة بروفيس) الإلكترونية ليبرز جهود الشركة الحثيثة ورؤيتها المبتكرة بهدف تقديم خدمات أكثر سلاسة وفاعلية لعملائها. وسنواصل تركيزنا في شركة (بروفيس) خلال عام 2019 على توفير تقنيات متكاملة جديدة تسهم في تعزيز انسيابية وكفاءة تجربة العملاء عبر كافة قنوات تواصلهم وتفاعلهم، ولا شك أنه لا يزال في خطتنا عدد من المبادرات الموجهة نحو تعزيز تنوع عروضنا وتوسيع نطاق خدماتنا لتغطي جميع أنحاء المنطقة".

وسيتلقى كل من الملاك والسكان تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم لاستخدام البوابة الإلكترونية، التي تشمل مجموعة متكاملة من الخدمات عبر الإنترنت، ليتمكنوا من الوصول إلى المعلومات الشخصية ومراجعتها، واستعراض الكشوفات المالية واستعراض المدفوعات المسبقة وسداد المدفوعات الحالية وتحميل أية مستندات مطلوبة وحجز الخدمات أو طلبات الصيانة واستعراض وحجز وسائل الراحة المجمعية، فضلاً عن الفعاليات والصفوف الرياضية المختلفة، وكذلك الإبلاغ عن أية مشاكل داخل المجمعات أو الوحدات السكنية. كما ستتيح البوابة الإلكترونية للمستخدمين فرصة التواصل مع بعضهم البعض من خلال خدمة المحادثات المباشرة لتزويدهم بمعلومات آنية حول كافة المستجدات والإشعارات في مجمعاتهم.

والجدير بالذكر أن شركة "بروفيس" تسعى منذ تأسيسها للتعرف على احتياجات القطاع العقاري الراهنة في الأسواق وتلبيتها، وتبنّت منهجية استباقية للتنبؤ بالمتغيرات المحتملة في المتطلبات المستقبلية والإلمام بالتحديات التي ستنعكس عن هذه المتغيرات. وفي هذا الإطار، توظف الشركة مزيجاً متناغماً من الخبرات وتكرّس الأفكار المبتكرة ضمن طيف واسع من الخدمات العقارية. وتحرص الشركة باستمرار على تقديم خدمات متكاملة للعملاء تثري وتعزز حياتهم وأعمالهم. وتقدم "بروفيس" أساليب مبتكرة لضمان حصول العملاء على أفضل تجربة ممكنة، من خلال إدراكها العميق ومعرفتها الواسعة بالقطاع العقاري.