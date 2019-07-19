الامارات | «طرق دبي» تتلقى 500 طلب التحاق ببرنامج «الابتعاث»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تتلقى 500 طلب التحاق ببرنامج «الابتعاث» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تلقيها 500 طلب التحاق ببرنامج المِنح الدراسية (الابتعاث)، في دورته الجديدة، وذلك في إطار سعيها إلى تجهيز كوادر بشرية مواطنة قادرة على الإسهام في دفع مسيرة الهيئة للتطوير.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة، منصور الفلاسي، إن برنامج «الابتعاث» تلقى 500 طلب للالتحاق بتخصصاته المختلفة، ما يعكس أهمية البرنامج لدى فئة الطلاب، ويتم تنفيذه عبر رعايتنا الكاملة لرحلة الطالب أو الموظف الأكاديمية، وذلك لتأهيله في تخصصات ذات علاقة بعملنا، مؤكداً التزام الهيئة بالسياسة الوطنية للتوطين، وحرصها على القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه.

وأوضح أن البرنامج يسهم في دعم المبدأ السابع «أرض المواهب» من وثيقة مبادئ الحكم والحكومة، التي أرستها حكومة دبي، والرامية إلى أن تكون دبي بيئة خصبة لأصحاب العقول والأفكار والكفاءات لتعزيز مسيرة تنمية وتطور المجتمع.

Advertisements

وأضاف الفلاسي أن برنامج الابتعاث يتضمن عدداً من التخصصات، تشمل الهندسة المدنية (مواصلات عامة)، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الكمبيوتر، والميكاترونكس، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الهيئة توفر للحاصلين على المنح الدراسية تكاليف الدراسة والأنشطة، وراتباً شهرياً مجزياً، وتكاليف الكتب والمختبرات، وتأميناً صحياً للطالب ووالديه، وحاسوباً محمولاً، وغيرها من المكافآت.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت شروطاً للقبول بالبرنامج، أهمها أن يكون المرشح من مواطني الدولة، مع خلاصة القيد، وجواز ساري المفعول، ويكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من القسم العلمي «متقدم»، أو الثانوية الفنية، بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% في الثانوية العامة لجميع التخصصات، عدا تخصص الهندسة المدنية «مواصلات عامة»، حيث يشترط الحصول على نسبة 85% فما فوق، ولا يقل معدل الطالب عن 3.00 لمن هم في السنة الجامعية الثالثة أو الرابعة. وأكد الفلاسي أن الهيئة تحرص على تنظيم لقاء نصف سنوي للمبتعثين، لتقديم النصح والإرشاد لهم.