"الصحة العالمية" تشيد بدور الإمارات في دعم مشاريع وبرامج الأمم المتحدة

أشاد معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بدور دولة الإمارات في دعم مشاريع وبرامج الأمم المتحدة و"منظمة الصحة العالمية" لتوفير الصحة للجميع.

جاء ذلك لدى تسلمه دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي "الوصول إلى الميل الأخير: تسريع الوتيرة" الذي يعقد في 19 نوفمبر في أبوظبي، خلال لقائه سعادة عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف.

ويستضيف المنتدى قادة الصحة العالمية الأكثر نفوذاً في العالم، للبحث عن الطرق الأكثر فعالية لمكافحة الأمراض المعدية التي تهدد حياة وسبل عيش أضعف سكان العالم. وسيلقي الضوء على التطورات في أنظمة التسليم وعلى الأبحاث الجديدة، إلى جانب عرض التشخيصات والأدوية واللقاحات الجديدة التي أنقذت ملايين الأرواح.

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وسيمثل المنتدى منصة للجهات المانحة لتسليط الضوء على التزامها المستمر بجهود القضاء على شلل الأطفال.

واستعرض المدير العام للمنظمة الجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشار مرض "إيبولا" في أفريقيا وخاصة في جمهورية الكونجو الديموقراطية، وتوفير استجابة دولية منسَّقة.

من جانبه أكد سعادة السفير الزعابي، في هذا السياق، السياسة الثابتة للدولة في دعم العمل الإنساني والصحي على كافة المستويات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة في إنقاذ الملايين من البشر في العالم دون تمييز.