عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية فنلندا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير خارجية فنلندا، مؤكداً حرص دولة الإمارات على إقامة أفضل العلاقات مع فنلندا، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه نفع للبلدين والشعبين الصديقين.

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من جانبه، أكد وزير خارجية فنلندا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

وحضر اللقاء سعادة خليفه شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.