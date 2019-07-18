الامارات | محمد بن زايد يزور الصين الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور الصين الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاسبوع المقبل، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، يبحث خلالها مع فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكبار القادة والمسؤولين الصينيين، تعزيز علاقات الصداقة، وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق سموه خلال الزيارة وفد رفيع يضم عددًا من سمو الشيوخ، والوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة.
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