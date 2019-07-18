كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سينمو قطاع السياحة في دبي خلال العقد القادم؟

تتمتع دبي بديناميكيات متوازنة لنمو قطاع السياحة على مدار العقد المقبل، وذلك بفضل استعدادها وبنيتها التحتية للسياحة وسبل إضافية لنمو الزوار دون تضييق المشهد الحضري.

تم تصنيف الإمارة على قدم المساواة مع بكين وهونج كونج وميونيخ وأوساكا وشنغهاي وسنغافورة وطوكيو وواشنطن العاصمة من أجل ديناميات متوازنة لنمو السياحة من قبل JLL والتقرير الأخير لمجلس السياحة والسفر العالمي (WTTC).

وأبرزت الدراسة أن دائرة السياحة في دبي قد طورت استراتيجية الاستدامة لضمان التطوير المستمر للسياحة المستدامة، إلى جانب برنامج جوائز دبي للسياحة الخضراء.

ومنحت الدراسة الإمارة تقديراً عالياً لدعم السياسات فيما يتعلق بتعزيز النمو السياحي المستدام، وحجم سوق السفر والسياحة، وتركيز وكثافة السياح ونشاط الزوار.

وقال روس فيتش، الرئيس التنفيذي لشركة Wego، إن قطاع السفر والسياحة في دبي مستمر في التوسع مع التركيز بشكل أكبر على الترفيه والتسلية.

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وأشار فيتش إلى أن بعض النصائح الرئيسية للمدن لجذب المزيد من المسافرين بغرض الترفيه تبني على نجاح عروض أسلوب الحياة في البلاد التي تطور مجموعة من التجارب الفريدة من نوعها، مع التركيز على كل من أسواق الترفيه والأعمال التجارية، بحسب موقع hoteliermiddleeast.

قال لوران فوفينيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في Swiss-Belhotel International “بالإضافة إلى كونه وجهة رائدة للترفيه والتسوق في الشرق الأوسط، تعد دبي أيضًا مركزًا ماليًا ومحوراً للمعرفة، وتتطور بشكل جيد للغاية من خلال تطوير أحدث مشاريع البيع بالتجزئة والضيافة، والاتصال بشركات الطيران العالمية الرائعة والبنية التحتية على مستوى عالمي”.

وأظهرت أرقام دبي للسياحة للأشهر الخمسة الأولى أن إجمالي الزوار الدوليين وصل إلى 7.16 مليون، على الرغم من قوة الدرهم وتباطؤ النمو الاقتصادي الإقليمي. وانخفض عدد السائحين من الأسواق التقليدية في الهند والسعودية والمملكة المتحدة وروسيا، لكن الأسواق الأخرى عوّضت بأعداد أكبر مثل ألمانيا وسلطنة عمان والفلبين وفرنسا ونيجيريا.