الجاسوسية في عوالم ما وراء الطبيعة في "ذا رووك": حصرياً لمشتركي "ستارزبلاي"



عندما تستيقظ مافانوي توماس (إيما غيرنويل) وحيدة تحت سماء لندن الماطرة، فاقدة للذاكرة وغير قادرة على تفسير دائرة الجثث المحيطة بها، تجد نفسها أمام أسئلة تصعب الإجابة عليها. ومن هذه البداية المشوقة، يتابع مسلسل ذا رووك، أحدث إنتاجات "ستارز" الأصلية، رحلة هذه المرأة لكشف غموض ماضيها، ودورها كضابط عالي الرتبة في منظمة من العملاء السريين البريطانيين للأشخاص ذوي القدرات الخارقة.

ويمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة الأحداث المشوقة للمسلسل الجديد حصرياً عبر ستارزبلاي، الخدمة الرائدة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب، حيث ستتم إضافة كل حلقة جديدة أسبوعياً في نفس يوم عرضها في الولايات المتحدة، ليتمكن المشتركون من مشاهدتها في أي وقت، وفي أي مكان.

ويتميز مسلسل "ذا رووك" بحبكته التي تجمع بين أجواء الجاسوسية وقصص الشخصيات ذات القدرات الخارقة، ليبقى المشاهد مشدوداً إلى الشاشة محاولاً تخمين حلول الألغاز التي تحفل بها هذه القصة المثيرة. وإلى جانب إيما غيرنويل، التي حققت شهرة كبيرة بفضل أدوارها المميزة في مسلسلات مثل "ذا باث" و"شيمليس"، يشارك في بطولة "ذا رووك" عدد كبير من النجوم، مثل جولي ريتشاردسون، أوليفيا مان، أدريان ليستر، رونان رافتيري وجيمس دارسي.

يذكر أن "ذا رووك" مقتبس عن رواية بنفس الاسم للمؤلف دانيال أومالي، وهو من إنتاج "لايونزغيت" و"ليبرتي غلوبال". وتتولى كل من ليزا زويرلينغ ("بيتريال" و"إي آر") وكارين آشر ("بونز" و"بريزن بريك) مهام المنتج المنفذ، بالإضافة إلى ستيفن غاريت ("ذا نايت مانيجر" و"هانتد") تحت مظلة شركته "كاركتر 7".