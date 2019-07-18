OPPO تشيّد مركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد لتسريع وتيرة استراتيجية الابتكار العالمية

أعلنت OPPO عن عزمها على تشييد مركز جديد للأبحاث والتطوير في بلدة تشانغآن بمدينة دونغ غوان ضمن مقاطعة غوانغدونغ الصينية بهدف تعزيز قدراتها في مجالي الأبحاث والتطوير، كما أعلنت أنها ستنفق نحو 10 مليارات يان رنمينببي (تعادل 1.46 مليار دولار) على الأبحاث والتطوير هذا العام. وجاء ذلك خلال احتفالية خاصة أقامتها الشركة بهذه المناسبة. وإلى جانب مراكزها الحالية المتخصصة بهذا المجال، ستشكل المنشأة الجديدة محركاً قويّاً لدفع عجلة أبحاث الشركة وتسريع وتيرة ابتكاراتها المتواصلة وصولاً إلى حقبة أكثر تطوراً من الاتصال الذكي.

ولدى استكماله، يتوقع للمركز الجديد الذي يعد إحدى أبرز مبادرات مدينة دونغ غوان الرامية إلى دفع عجلة التطوير في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، أن يحتضن 5 آلاف موظف متخصص في الأبحاث والتطوير. وبوصفه محرك البحث والتطوير العالمي للشركة، فإن مركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد الذي ستنشئه OPPO سيكون مسؤولاً عن عمليات البحث والتطوير والتصميم والاختبار المتعلقة بطيف واسع من الأجهزة الذكية، بما فيها الهواتف الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء، وسيدعم المركز رسالة OPPO الرامية إلى تقديم أجهزة ذكية سبّاقة وخدمات متطورة لحقبة الاتصال الذكي.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس OPPO في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا الإعلان رسمياً عن مركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد، والذي سيلعب دوراً استراتيجياً في إطار جهود OPPO في هذا المجال، إضافة إلى تحسين الإمكانات التقنية للشركة وتسريع وتيرة تطبيق استراتيجية البحث والتطوير وتحقيق أهدافها".

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وأضاف: "سيتم تشييد المشروع وفقاً لأرقى المعايير الصناعية، ولن ندخر جهداً في جعل مركز الأبحاث والتطوير الجديد تحفة عمرانية فريدة من نوعها في قطاع الابتكار العلمي والتكنولوجي في غوانزو – شنزن، لتساعد في تعزيز تطور منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى".

نموذج معماري لمركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد

نموذج معماري لمركز تشانغآن للأبحاث والتطوير الجديد

وباعتبارها شركة تقنية رائدة في منطقة الخليج الكبرى بالصين، تحرص OPPO باستمرار على المشاركة في تطوير مجمعات صناعية تقنية متطورة في المنطقة. فقد أعلنت الشركة في شهر فبراير عن تشييد مركز تصنيعي ذكي في الحي الجديد في بلدة تشانغآن بمدينة دونغ غوان. سيتم استخدامه لأغراض الإنتاج وضبط الجودة للأجهزة الذكية وملحقات الحاسوب.

والمركز الجديد من تصميم شركة الفنون العمرانية العالمية "كون بيديرسن فوكس أسوشياتس" بالتعاون مع مجموعة من أرفع المتخصصين الاستشاريين، وسيغطي مساحة قدرها نحو 82 ألف متر مربع، ويتألف من 10 أبراج زجاجية، تضم مكاتب ومركز لصقل المواهب، ومركز للبحث والتطوير، ومركز أبحاث إنترنت الهواتف المتحركة ومركز للاختبارات. ويبلغ ارتفاع برج المكاتب 249.5 متراً وسيمثل لدى استكماله تحفة مذهلة تطل على الأفق الخلاب لمدينة دونغ غوان.

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