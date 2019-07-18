الزيودي يحضرحفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني لجمهورية فرنسا بدبي



حضر معالي وزير التغيير المناخي والبيئة الدكتور ثاني أحمد الزيودي حفل الاستقبال الذي أقامته قنصلية جمهورية فرنسا بدبي والامارات الشمالية والمتمثلة بسفيرها سعادة رجاء رابيا قنصل عام جمهورية فرنسا بدبي والامارات الشمالية وذلك لمناسبة العيد الوطني لفرنسا والمصادف 14تموز من كل عام حضر حفل الاستقبال الشيخ جمعه أحمد بن جمعة المكتوم وسعادة عميد السلك القنصلي السفير ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت بدبي والامارات الشمالية و سعادة لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا بالامارات العربية المتحدة وكما حضر الحفل القناصل المعتمدين بالدولة وجمع غفير من الجالية الفرنسية ومن كبار الشخصيات . والذي أقيم بفندق غراند بلازا موفمبيك دبي ميديا سيتي

وقد أشادت سعادة السفير رابيا القنصل العام الفرنسي بالعلاقات المتينة بين دولة الامارات وجمهورية فرنسا وعن مشاركة فرنسا بأكسبو دبي 2020 بأجنحتها المميزة والتي هي قيد التجهيز

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