الامارات | «قانون المعاشات» يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوليو الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «قانون المعاشات» يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد، بأن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، سيدخل حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من شهر يوليو الجاري، حيث يستطيع المواطنون المؤمن عليهم، اعتباراً من يوم صدور القانون، التقدم بطلبات ضم المدد عن طريق جهات العمل، حسب الإجراءات المتبعة للضم.

وحدد القانون ثمانية أنواع لضم مدد الخدمة للمواطنين المؤمّن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد، تشمل الخدمة السابقة في الحكومة المحلية، الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، الخدمة السابقة في القطاع شبه الحكومي، الخدمة السابقة في القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية ضم العسكري المتقاعد مدة خدمته العسكرية السابقة في حال تم طلب ضمها من الجهة العسكرية التابع لها مقدم الطلب، واستلامه مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله، شريطة أن يكون عمله ما بعد التقاعد في جهة مدنية مسجلة لدى الصندوق، وأن يستحق عن فترة عمله لدى الجهة العسكرية مكافأة نهاية خدمة، وألّا يكون مربوطاً له معاش تقاعدي من هذه الجهة.

كما يجوز ضم مدة الدراسة في المدارس العسكرية بالدولة، بشرط الالتحاق بعدها مباشرة بالخدمة العسكرية، كما يُمكن للمواطنين المؤمّن عليهم ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.