الامارات | تعرّف إلى موعد تطبيق قانون معاشات أبوظبي الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى موعد تطبيق قانون معاشات أبوظبي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد، بأن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يدخل حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من شهر يوليو الجاري، حيث يستطيع المواطنون المؤمن عليهم، اعتباراً من يوم صدور القانون، التقدم بطلبات ضم المدد عن طريق جهات العمل، حسب الإجراءات المتبعة للضم.

ووفقاً لموقع الصندوق، يحتاج استيفاء طلب ضم مدة الخدمة، إلى عدد من الوثائق التي يتقدم بها المواطن المؤمّن عليه إلى جهة عمله، وتشمل، خلاصة القيد سابقة لتاريخ التعيين، صورة بطاقة الهوية، كتاب من جهة العمل السابقة موضحاً به، مدة الخدمة المراد ضمها، سبب انتهاء الخدمة وكتاب قرار إنهاء الخدمة، مدد الخدمة المخصومة (إن وجدت) (فترات الانقطاع عن العمل بدون راتب)، بالإضافة إلى قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبيان طريقة احتسابها وفقاً للقانون أو النظام المعمول به لدى صاحب العمل.

كما تشمل قائمة الوثائق المطلوبة، نسخة من شهادة الحساب البنكي أو نسخة من التفاصيل البنكية من النظام المستخدم في الجهة، استمارة الخصم المباشر الموقعة من المؤمن عليه والمعتمدة من قبل البنك.