دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي توفر عروض رائعة للتسوق وتذوق الأطباق العالمية في #صيف_أبوظبي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة من العروض الترويجية المذهلة ضمن مبادرة #صيف_أبوظبي والتي تتضمن أأنشطة مليئة بالمتعة للتسوق وتناول الطعام.

تتيح هذه العروض أمام السياح والزوار من مختلف الفئات العمرية االاستمتاع بما توفره أبوظبي من فرص للتسوق والتمتع بمذاقات العالم، بفضل العروض الترويجية التي لا تضاهى في أفضل المطاعم ومراكز التسوق عبر العاصمة خلال أشهر الصيف. كما تقدم فنادق العاصمة تجارب رائعة في عالم التسوق والطعام لتعزيز تجربة الزوار والضيوف.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: "تعتبر مراكز التسوق والمطاعم في أبوظبي المكان المثالي للزوار والمقيمين على حد سواء خلال موسم الصيف، بخاصة مع ما تقدمه هذه المراكز من مطابخ عالمية متنوعة تشكل مزيجاً استثنائياً من الأطباق الشهية المتناسبة مع جميع الأذواق. إضافة إلى ذلك، نحن على يقين أن الزوار سيستمتعون بالتسوق عبر العاصمة إغتناماً للفرص الاستثناية في مجال عروض البيع بالتجزئة، إذنوفر خيارات متنوعة للجميع، ويسعدنا أن نقدم هذه العروض الفريدة لجعل #صيف_أبوظبي مغامرة استثنائية."

وتقدم شركة الدار العقارية خصومات حصرية حيث يمكن للعائلة تناول العشاء بأسعار مميزة هذا الصيف في تاكادو المطبخ المكسيكي، وفيفث ستريت كافيه في كورتيارد ماريوت، وشوجر فاكتوري وبانكيك هاوس. كما يقدم مطعم جينغ آسيا في فندق كراون بلازا جزيرة ياس أفضل المأكولات الآسيوية والعالمية طوال فترة العرض وعلى مدار اليوم. وفي حال رغبت بزيارة المطعم في "الليلة الآسيوية" كل يوم خميس، أو لتناول "غداء العائلة في عطلة نهاية الأسبوع" يومي الجمعة والسبت، يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً مع الوجبات المدفوعة التي يتناولها البالغون.

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وتضم مراكز التسوق المشاركة في فعاليات #صيف_أبوظبي كل من أبوظبي مول وذا مول في مركز التجارة العالمي، حيث تتوفر العروض المذهلة وسحوبات الجوائز. ويتيح ديرفيلدز مول للزائرين فرصة الفوز بسيارة مرسيدس بنز C200 AMG 2019، في حين يمكن للضيوف المقيمين في إنتركونتيننتال أبوظبي الاستفادة من قسيمة للتسوق في ياس مول بقيمة 200 درهم لقاء كل ليلة يتم حجزها.

وسيتم منح المتسوقين في المراكز التجارية التابعة لمجموعة اللولو، الذين ينفقون 200 درهم وأكثر في الراحة مول، والواحة مول، أو براري أوتليت مول، أو الفوعة مول، أو الخالدية مول، أو مدينة زايد، أو مشرف مول، أو مول مزيد، الفرصة للفوز جائزة أسبوعية، بالإضافة إلى جائزة نهاية الموسم بقيمة مليون درهم.

ومن بين المراكز التجارية الأخرى المشاركة في عروض #صيف_أبوظبي، بوابة الشرق، وهيلي مول، وأبوظبي رمال مول، والجيمي مول، وبوادي مول، وسيتي سنتر مصدر.