انطلاق معسكر "قادة الفضاء الإلكتروني" في دبي بنسخته الثالثة

دشن "مركز دبي للأمن الإلكتروني" النسخة الثالثة من برنامج معسكر قادة الفضاء الإلكتروني، الذي يهدف إلى تأسيس جيل واع بمخاطر الأمن الإلكتروني.

ويضم البرنامج مجموعة من النظريات والتقنيات العملية المستخدمة في القرصنة الأخلاقية والتشفير، واختبار قابلية الاختراق، ما سيساهم في بناء قدرات شابة ومبتكرة في مجال الأمن الإلكتروني.

ويشارك في المعسكر الذي يعقد في أكاديمية اتصالات بدبي، 30 طالباً تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 عاماً، ويشتمل برنامجه على الأنشطة والمشروعات الجماعية وورش العمل وعلى الأنشطة الترفيهية والبدنية.

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وقال حسن عبدالله مدير إدارة الخدمات المساندة بالمركز: "نساهم من خلال برنامج المعسكر في تمكين وتثقيف الطلبة للتحديات المستقبلية، وترسيخ الابتكار وإطلاعهم على أهم المفاهيم التقنية المتعلقة بالأمن الإلكتروني، وتعزيز مهاراتهم لمواكبة كل ما هو جديد في مجال الأمن الرقمي"، مشيراً إلى أن البرنامج يمنح فرصة لتعلم أساسيات السلامة والأمان في العالم الرقمي إلى جانب الاطلاع على مختلف تقنيات الأمن الإلكتروني.