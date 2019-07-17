كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية المنازل من السرقة في دبي

ستراقب كاميرات المراقبة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي منزلك أثناء قضاء عطلة في الخارج، وذلك بفضل مبادرة جديدة من شرطة دبي.

وقال العقيد راشد بن ضباوي، مدير قسم المراقبة الجنائية في إدارة التحقيقات الجنائية بشرطة دبي، يمكن للمقيمين تركيب كاميرات عالية التقنية بالتنسيق مع شركة Du أو Ring أو Transguard لتأمين منازلهم قبل السفر. وستقوم الكاميرات بنقل الصور الحية إلى مركز قيادة الشرطة في حالة حدوث خرق أمني.

وأضاف إن الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الخدمة يمكنهم التسجيل مجانًا باستخدام تطبيق شرطة دبي. “هذه خطوة مهمة لضمان السلامة ومنع عمليات السطو على الفلل خلال العطلة الصيفية”.

قالت الشرطة أنها وضعت لافتات في المناطق السكنية لتعريف الناس بالمبادرة الجديدة: “قمنا بتركيب كاميرات في 10 فيلا في مردف كجزء من مشروع رائد. وبتشجيع من نجاحها، كررنا الفكرة في مختلف الأحياء السكنية في دبي”.

وتجري حالياً محادثات مع المطورين لتثبيت الكاميرات الذكية في جميع المشاريع العقارية القادمة، بحسب غلف نيوز.

Advertisements

ويتيح نظام المراقبة لأصحاب الفلل تلقي إعلامات فورية حول عمليات الاقتحام والقضايا الأخرى المتعلقة بالأمان على هواتفهم الذكية في أي مكان في العالم. وهي مجهزة أيضًا بميكروفون يسمح لأصحاب المنازل بالرد على جرس الباب دون التواجد في المنزل.

وقبل اقتحام المنزل، عادة ما يرن اللصوص جرس الباب أو يطرقوا للتحقق مما إذا كان المكان فارغًا. ويمكن لمالكي المنازل إحباط خططهم من خلال الإجابة عبر الميكروفون.

ويمكن للمقيمين الذين يريدون من شرطة دبي التحقق من ممتلكاتهم في غيابهم استخدام تطبيق شرطة دبي الذكي لإدخال بياناتهم الشخصية ووقت السفر وموقع منزلهم.

وقال المهندس فيصل البلوكي، مدير المشاريع في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إنه قام بتركيب أنظمة أمنية جديدة في 500 فيلا في منطقة عود المطينة. وسيتم تثبيت النظام في 397 منزلًا آخر في المنطقة المجاورة إلى جانب 356 منزلًا في حتا.

يمكنك الوصول إلى الخدمة من خلال العديد من قنوات الخدمة، بما في ذلك موقع شرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، ومكاتب شرطة دبي. ومركز الاتصال متاح للاستفسارات على الرقم 901 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا على [email protected]