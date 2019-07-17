الامارات | شرطة دبي تكافح سرقات المنازل بـ «أمن المساكن»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكافح سرقات المنازل بـ «أمن المساكن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد راشد عبدالرحمن بن ظبوي الفلاسي، عن انخفاض جرائم سرقة المساكن في دبي 10% وفقاً للإحصاءات والبلاغات التي تلقتها شرطة دبي خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن جميع المشتركين في برنامج «أمن المساكن» الذكي لم تتعرض مساكنهم لسرقات منذ اشتراكهم في البرنامج.

وأوضح خلال إطلاق شرطة دبي حملة توعية «أمن المساكن»، أمس، أنه تم تركيب كاميرات وربطها بالنظام الذكي لشرطة دبي في 500 مسكن ضمن مساكن مجمعات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في منطقة عود المطينة، إضافة إلى تركيب كاميرات ذكية في 397 مسكناً في منطقة مردف، كما سيتم تركيب الكاميرات في 346 مسكناً في منطقة حتا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد العقيد الفلاسي، زيادة عدد المشتركين من السكان في برنامج أمن المساكن 22% خلال العامين الماضيين، ما يدل على زيادة الوعي لدى السكان بالحس الأمني في المناطق السكنية والتعاون مع شرطة دبي في الرقابة على المساكن.

وأوضح أن برنامج أمن المساكن تم تطوره على مراحل إلى أن وصل إلى تركيب كاميرات ذكية في المساكن يتم التحكم فيها من خلال صاحب المنزل بشكل مباشر، لافتاً إلى أن شرطة دبي كانت في الماضي تعطي تعليمات لصاحب المسكن قبل سفره من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة، ولكن في الوقت الجاري ومع استخدام تطبيق أمن المساكن الذكي يقوم صاحب المنزل بمشاهدة منزله مباشرة ورصد أي متطفلين أو غرباء خارج المنزل، كما يمكنه رصد تصرفات الخدم وسلوكهم.

وأضاف أن حملة أمن المساكن التي تم إطلاقها تهدف إلى توعية الجمهور بضرورة الاشتراك في البرنامج عبر استخدام التطبيق الذكي، واتباع التعليمات والخطوات اللازمة للاشتراك في البرنامج، مشيراً إلى أن عملية إضافة البيانات في التطبيق الذكي تستغرق أقل من 36 ثانية.

وأشار إلى أن أسعار الكاميرات تختلف حسب النوعية والجودة والامتيازات، إذ تتميز الكاميرات بوجود إنذار يمكن أن ينبه صاحبه بوجود شخص متطفل خارج أسوار المنزل، كما يمكن لصاحب المنزل أن يتحدث بالصوت مع المتطفل ليبلغه أنه في المنزل ما يمنع المتطفل من ارتكاب جريمة السرقة والهروب، ويمكن للشرطة البحث على صورة الشخص المتطفل المجهول عبر قاعدة البيانات وبرنامج «عيون» الذي يقوم برصد الأشخاص الذين يرتادون المناطق بشكل مشبوه، لتحديد هوياتهم وبياناتهم ومعلوماتهم، وإرسال صورهم وبياناتهم للدوريات المعنية.

وشدّد العقيد الفلاسي على أن البرنامج لا يتدخل في خصوصية أصحاب المسكن، لكنه يؤمن المنطقة السكنية من أي اعتداءات على المساكن أو التدخلات الخارجية، موضحاً أن رقابة شرطة دبي تكون من خلال الكاميرات المتوافرة خارج الأسوار لغرض رصد المتطفلين، وتوفير الأمان للسكان.

من جهته، قال نائب مدير إدارة الحدّ من الجريمة في شرطة دبي، المقدم عارف علي محمد صالح، إنه يتم التركيز على قطاع المساكن لأن سرقة المنازل تشكل هاجساً كبيراً لدى الشرطة بعد ورود بلاغات عن سرقات بسيطة، لافتاً إلى أن الشرطة تسعى للوصول إلى نتائج مرضية ومنخفضة في سرقة المساكن.

وأضاف أن قيمة تركيب الكاميرات الذكية لا تتجاوز 3000 درهم لمدة سنة وتوفر الحماية للمنزل، بدلاً من دفع 5000 درهم مقابل صيانة المنزل نتيجة تعرضه لكسر الأبواب أو تلف الممتلكات حال تعرضه للسرقة.

وأوضح أن الكاميرات الذكية تعتبر رادعاً لجرائم السرقة، وتحتوي على نظام يتعرف إلى وجوه الأشخاص، وقد يمنعهم من دخول أي منزل لارتكاب جريمة السرقة.

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من جهته، قال مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، بطي بن درويش الفلاسي، إن الإدارة تعتزم إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لبرنامج أمن المساكن باعتباره برنامجاً استراتيجياً، لافتاً إلى أن الإدارة تطمح إلى أن يكون البرنامج إحدى الوسائل الوقائية للحد من الجريمة في إمارة دبي، وللوصول إلى أرقام مرتفعة في التفاعل من قبل الجمهور.

وأفاد مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس فيصل البلوكي، بأن هناك اتفاق تعاون بين المؤسسة والشرطة بهدف تركيب كاميرات ذكية على المساكن التي يتم بناؤها ضمن المجمعات السكنية، لافتاً إلى أنه سيتم تغطية 500 مسكن في منطقة عود المطينة بالكاميرات، إضافة إلى تركيب كاميرات لـ397 مسكناً في المنطقة نفسها، و346 مسكناً في حتا خلال المرحلة المقبلة.

• 500 مسكن ضمن مساكن مجمعات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تم تزويدها بالكاميرات.

مميزات الكاميرات الذكية

■ مرتبطة بالتطبيق الذكي وغرفة عمليات شرطة دبي.

■ تدعم الرؤية الليلية والبث المباشر.

■ تعمل بنظام تقريب الصورة (الزووم).

■ إمكانية سماع الأصوات ورصد الأشخاص داخل المنزل.

■ إمكانية التحدث مع المتطفلين حول المنزل عن بُعد للحد من جريمة السرقة.

■ تحتوي على بطارية احتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي.