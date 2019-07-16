فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية

أعلن المركز العربي للدراسات الجينية ،أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن فتح باب التسجيل للمؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية والمقرر انعقاده في الفترة من 17 الي 20 يناير 2020 في فندق روضة البستان بدبي.

سيناقش المؤتمر في نسخته الثامنة ( علم الجينومات السريري) وذلك من خلال خمس محاور رئيسية: تحديد تسلسل الحمض النووي بتقنيات الجيل الجديد، أمراض التطور العصبي، الأمراض الاستقلابية، التشوهات الخلقية، الجينوميات السكانية وعلاقتها بالأمراض.

كما سيتم تخصيص اليومين الأوليين من المؤتمر لورشة عمل تناقش تحليل البيانات الجينومية لأكتشاف الجينات وتفسير متغيراتها، و يتم تنظيم هذه الورشة من قبل المركز العربي للدراسات الجينية بالتعاون مع المدرسة الاوروبية للطب الوراثي وستعقد بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، كما ستشهد مدربين متخصصين من جميع انحاء العالم يقدمون التدريب العملي لعدد محدود من المتخصصين في علم وراثة الجينوم والعاملين في إطار البحوث او اعدادات التشخيص السريري.

وصرح الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر " ان المركز العربي للدراسات الجينية يسعي دائماً الي الجمع بين الخبرات المتنوعة المتعلقة بعلم الوراثة البشرية في العالم العربي من خلال تنظيم سلسلة المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية آملين تسهيل البحوث المتعددة التخصصات."

وأضاف" تعتبر هذه المؤتمرات منصة للباحثين الاقليمين والدوليين المتخصصين في علم الوراثة لاجراء حوار بناء ولتبادل الخبرات، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه في المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية"